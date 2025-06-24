https://ria.ru/20250624/ataka-2025212452.html

ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Херсонскую область

ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Херсонскую область - РИА Новости, 24.06.2025

ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Херсонскую область

ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Херсонскую область, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T22:08:00+03:00

2025-06-24T22:08:00+03:00

2025-06-24T22:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Херсонскую область, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Прямо сейчас идет массированная атака Херсонской области с применением ударных БПЛА самолетного типа. Уже несколько беспилотников сбито", — рассказал он. ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

украина

россия

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Наталья Макарова

херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, технологии, россия