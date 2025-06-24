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При атаке дронов ВСУ на Саратовскую область пострадал один человек
При атаке дронов ВСУ на Саратовскую область пострадал один человек - РИА Новости, 24.06.2025
При атаке дронов ВСУ на Саратовскую область пострадал один человек
Один человек пострадал при атаке беспилотников на Саратовскую область, ему оказывается необходимая помощь, заявил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:12:00+03:00
2025-06-24T18:12:00+03:00
2025-06-24T18:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
украина
вооруженные силы украины
роман бусаргин
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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Один человек пострадал при атаке беспилотников на Саратовскую область, ему оказывается необходимая помощь, заявил губернатор региона Роман Бусаргин.Во вторник Минобороны России сообщило, что российская ПВО с 08.05 мск до 16.05 мск во вторник уничтожила 52 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе четыре - над территорией Саратовской области."Над территорией нескольких районов Саратовской области ликвидированы БПЛА. На местах работают все оперативные службы. Есть один пострадавший. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025005689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, украина, вооруженные силы украины, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Роман Бусаргин
При атаке дронов ВСУ на Саратовскую область пострадал один человек
Саратовский губернатор Бусаргин: при атаке БПЛА на регион пострадал один человек