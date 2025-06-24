https://ria.ru/20250624/ataka-2025165348.html

При атаке дронов ВСУ на Саратовскую область пострадал один человек

При атаке дронов ВСУ на Саратовскую область пострадал один человек - РИА Новости, 24.06.2025

При атаке дронов ВСУ на Саратовскую область пострадал один человек

Один человек пострадал при атаке беспилотников на Саратовскую область, ему оказывается необходимая помощь, заявил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:12:00+03:00

2025-06-24T18:12:00+03:00

2025-06-24T18:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

саратовская область

украина

вооруженные силы украины

роман бусаргин

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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Один человек пострадал при атаке беспилотников на Саратовскую область, ему оказывается необходимая помощь, заявил губернатор региона Роман Бусаргин.Во вторник Минобороны России сообщило, что российская ПВО с 08.05 мск до 16.05 мск во вторник уничтожила 52 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе четыре - над территорией Саратовской области."Над территорией нескольких районов Саратовской области ликвидированы БПЛА. На местах работают все оперативные службы. Есть один пострадавший. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025005689.html

саратовская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

саратовская область, украина, вооруженные силы украины, роман бусаргин