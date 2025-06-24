https://ria.ru/20250624/ataka-2025157866.html

Украинские беспилотники атаковали поселок в Херсонской области

Украинские беспилотники атаковали поселок в Херсонской области - РИА Новости, 24.06.2025

Украинские беспилотники атаковали поселок в Херсонской области

Украинские войска атаковали дронами поселок Новая Маячка в Херсонской области, ранено два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:56:00+03:00

2025-06-24T17:56:00+03:00

2025-06-24T18:02:00+03:00

херсонская область

россия

владимир сальдо

днепр (река)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами поселок Новая Маячка в Херсонской области, ранено два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Враг снова ударил по Новой Маячке, пострадали два человека. Раненым оказывают медицинскую помощь, при необходимости их госпитализируют", - написал Сальдо.Кроме того, по его словам, из-за атаки дронов сильно поврежден грузовой автомобиль."Киевский режим вновь доказал: основная цель его обстрелов — это мирные люди и гражданская инфраструктура", - подчеркнул губернатор.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

днепр (река)

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херсонская область , россия, владимир сальдо, днепр (река), происшествия