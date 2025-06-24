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Украинские беспилотники атаковали поселок в Херсонской области - РИА Новости, 24.06.2025
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17:56 24.06.2025 (обновлено: 18:02 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/ataka-2025157866.html
Украинские беспилотники атаковали поселок в Херсонской области
Украинские беспилотники атаковали поселок в Херсонской области - РИА Новости, 24.06.2025
Украинские беспилотники атаковали поселок в Херсонской области
Украинские войска атаковали дронами поселок Новая Маячка в Херсонской области, ранено два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:56:00+03:00
2025-06-24T18:02:00+03:00
херсонская область
россия
владимир сальдо
днепр (река)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами поселок Новая Маячка в Херсонской области, ранено два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Враг снова ударил по Новой Маячке, пострадали два человека. Раненым оказывают медицинскую помощь, при необходимости их госпитализируют", - написал Сальдо.Кроме того, по его словам, из-за атаки дронов сильно поврежден грузовой автомобиль."Киевский режим вновь доказал: основная цель его обстрелов — это мирные люди и гражданская инфраструктура", - подчеркнул губернатор.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , россия, владимир сальдо, днепр (река), происшествия
Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Днепр (река), Происшествия
Украинские беспилотники атаковали поселок в Херсонской области

Сальдо: при атаке ВСУ в Новой Маячке Херсонской области пострадали 2 человека

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramУдар ВСУ по Новой Маячке
Удар ВСУ по Новой Маячке - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Удар ВСУ по Новой Маячке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами поселок Новая Маячка в Херсонской области, ранено два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Враг снова ударил по Новой Маячке, пострадали два человека. Раненым оказывают медицинскую помощь, при необходимости их госпитализируют", - написал Сальдо.
Кроме того, по его словам, из-за атаки дронов сильно поврежден грузовой автомобиль.
"Киевский режим вновь доказал: основная цель его обстрелов — это мирные люди и гражданская инфраструктура", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Херсонская областьРоссияВладимир СальдоДнепр (река)Происшествия
 
 
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