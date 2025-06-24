https://ria.ru/20250624/arakchi-2024991565.html

Аракчи рассказал о военных операциях Ирана против Израиля

Аракчи рассказал о военных операциях Ирана против Израиля - РИА Новости, 24.06.2025

Аракчи рассказал о военных операциях Ирана против Израиля

Иран вел операции против Израиля до самой последней минуты, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T04:26:00+03:00

2025-06-24T04:26:00+03:00

2025-06-24T11:39:00+03:00

в мире

израиль

иран

аббас аракчи

дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_9118579131650d515c648813315acf2e.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Иран вел операции против Израиля до самой последней минуты, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи. "Военные операции наших мощных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до четырех утра", — написал он в соцсети X. Министр также поблагодарил военных за готовность защищать страну "до последней капли крови". Минувшей ночью президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Тель-Авив.При этом Аракчи утверждал, что никакого соглашения о прекращении огня нет, но если Израиль прекратит боевые действия не позднее 4:00 по местному времени, то Тегеран больше не будет наносить удары.

https://ria.ru/20250624/netanyakhu-2024989408.html

https://ria.ru/20250624/arakchi-2024990894.html

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, аббас аракчи, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте