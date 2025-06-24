Рейтинг@Mail.ru
Аракчи рассказал о военных операциях Ирана против Израиля - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 24.06.2025 (обновлено: 11:39 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/arakchi-2024991565.html
Аракчи рассказал о военных операциях Ирана против Израиля
Аракчи рассказал о военных операциях Ирана против Израиля - РИА Новости, 24.06.2025
Аракчи рассказал о военных операциях Ирана против Израиля
Иран вел операции против Израиля до самой последней минуты, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T04:26:00+03:00
2025-06-24T11:39:00+03:00
в мире
израиль
иран
аббас аракчи
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_9118579131650d515c648813315acf2e.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Иран вел операции против Израиля до самой последней минуты, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи. "Военные операции наших мощных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до четырех утра", — написал он в соцсети X. Министр также поблагодарил военных за готовность защищать страну "до последней капли крови". Минувшей ночью президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Тель-Авив.При этом Аракчи утверждал, что никакого соглашения о прекращении огня нет, но если Израиль прекратит боевые действия не позднее 4:00 по местному времени, то Тегеран больше не будет наносить удары.
https://ria.ru/20250624/netanyakhu-2024989408.html
https://ria.ru/20250624/arakchi-2024990894.html
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7533b2eedabdd448db0efbc47c6ab9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, аббас аракчи, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Аракчи рассказал о военных операциях Ирана против Израиля

Аракчи: военные операции Ирана против Израиля продолжались до последней минуты

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Иран вел операции против Израиля до самой последней минуты, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи.
"Военные операции наших мощных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до четырех утра", — написал он в соцсети X.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
СМИ: Нетаньяху проводит заседание кабинета безопасности в узком составе
Вчера, 03:39
Министр также поблагодарил военных за готовность защищать страну "до последней капли крови".
Минувшей ночью президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Тель-Авив.
При этом Аракчи утверждал, что никакого соглашения о прекращении огня нет, но если Израиль прекратит боевые действия не позднее 4:00 по местному времени, то Тегеран больше не будет наносить удары.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем
Вчера, 04:14
 
В миреИзраильИранАббас АракчиДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала