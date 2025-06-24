https://ria.ru/20250624/arakchi-2024991565.html
Аракчи рассказал о военных операциях Ирана против Израиля
Аракчи рассказал о военных операциях Ирана против Израиля - РИА Новости, 24.06.2025
Аракчи рассказал о военных операциях Ирана против Израиля
Иран вел операции против Израиля до самой последней минуты, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T04:26:00+03:00
2025-06-24T04:26:00+03:00
2025-06-24T11:39:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Иран вел операции против Израиля до самой последней минуты, заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи. "Военные операции наших мощных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до четырех утра", — написал он в соцсети X. Министр также поблагодарил военных за готовность защищать страну "до последней капли крови". Минувшей ночью президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Тель-Авив.При этом Аракчи утверждал, что никакого соглашения о прекращении огня нет, но если Израиль прекратит боевые действия не позднее 4:00 по местному времени, то Тегеран больше не будет наносить удары.
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в мире, израиль, иран, аббас аракчи, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Аракчи рассказал о военных операциях Ирана против Израиля
Аракчи: военные операции Ирана против Израиля продолжались до последней минуты