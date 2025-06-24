https://ria.ru/20250624/arakchi-2024990894.html

Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем

Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем - РИА Новости, 24.06.2025

Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии соглашения о прекращении огня или военных операций, о чем ранее объявил президент США Дональд Трамп, вместе с... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T04:14:00+03:00

2025-06-24T04:14:00+03:00

2025-06-24T04:29:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии соглашения о прекращении огня или военных операций, о чем ранее объявил президент США Дональд Трамп, вместе с тем Тегеран прекратит удары, если Израиль остановит "агрессию" Аракчи опубликовал заявление на своей странице в соцсети X в 3.46 мск."На данный момент нет "соглашения" о каком-либо прекращении огня или боевых действий. Тем не менее, если израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее, чем в четыре утра по тегеранскому времени (03.30 мск), мы не будем продолжать ответные действия", — написал глава иранского МИД.Аракчи добавил, что окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позже. Вскоре министр сообщил, что боевые операции против Израиля продолжались до самой последней минуты, до 4.00 по местному времени (3.30 мск).Несколькими часами ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе

https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html

https://ria.ru/20250624/tramp-2024986323.html

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в мире, иран, израиль, аббас аракчи, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте