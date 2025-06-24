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Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем - РИА Новости, 24.06.2025
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04:14 24.06.2025 (обновлено: 04:29 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/arakchi-2024990894.html
Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем
Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем - РИА Новости, 24.06.2025
Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии соглашения о прекращении огня или военных операций, о чем ранее объявил президент США Дональд Трамп, вместе с... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T04:14:00+03:00
2025-06-24T04:29:00+03:00
в мире
иран
израиль
аббас аракчи
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии соглашения о прекращении огня или военных операций, о чем ранее объявил президент США Дональд Трамп, вместе с тем Тегеран прекратит удары, если Израиль остановит "агрессию" Аракчи опубликовал заявление на своей странице в соцсети X в 3.46 мск."На данный момент нет "соглашения" о каком-либо прекращении огня или боевых действий. Тем не менее, если израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее, чем в четыре утра по тегеранскому времени (03.30 мск), мы не будем продолжать ответные действия", — написал глава иранского МИД.Аракчи добавил, что окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позже. Вскоре министр сообщил, что боевые операции против Израиля продолжались до самой последней минуты, до 4.00 по местному времени (3.30 мск).Несколькими часами ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
https://ria.ru/20250624/tramp-2024986323.html
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в мире, иран, израиль, аббас аракчи, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте

Глава МИД Ирана заявил об отсутствии соглашения с Израилем

© AP PhotoДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии соглашения о прекращении огня или военных операций, о чем ранее объявил президент США Дональд Трамп, вместе с тем Тегеран прекратит удары, если Израиль остановит "агрессию"
Аракчи опубликовал заявление на своей странице в соцсети X в 3.46 мск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
00:17
«
"На данный момент нет "соглашения" о каком-либо прекращении огня или боевых действий. Тем не менее, если израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее, чем в четыре утра по тегеранскому времени (03.30 мск), мы не будем продолжать ответные действия", — написал глава иранского МИД.
Аракчи добавил, что окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позже.
Вскоре министр сообщил, что боевые операции против Израиля продолжались до самой последней минуты, до 4.00 по местному времени (3.30 мск).
Несколькими часами ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ираном будет действовать вечно
02:38

Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе

  • США в ночь на воскресенье, 22 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном, когда ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана.
  • Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы.
  • Вечером 23 июня Иран начал операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике.
  • Иран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала.
  • Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
  • Пентагон подтвердил, что военную базу в Катаре атаковали ракетами малой и средней дальности. Пострадавших среди американского персонала нет.
  • Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым" и поблагодарил исламскую республику за предварительное предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Иран после ударов США не способен создать ядерное оружие, утверждает Вэнс
01:16
 
В миреИранИзраильАббас АракчиДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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