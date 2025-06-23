https://ria.ru/20250623/zubkov-2024841257.html

Директора парка "Тайган" могут транспортировать в Москву

Директора парка "Тайган" могут транспортировать в Москву - РИА Новости, 23.06.2025

Директора парка "Тайган" могут транспортировать в Москву

Директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, пострадавшего от нападения льва, могут транспортировать на лечение в Москву, сообщила представитель... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:21:00+03:00

2025-06-23T14:21:00+03:00

2025-06-23T14:21:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, пострадавшего от нападения льва, могут транспортировать на лечение в Москву, сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина в официальном видеозаявлении. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали в райбольнице, а затем перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко.. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может говорить, но слабо, пока общается письменно. "Сейчас сделали КТ, чуть позже сделают МРТ, чтобы убедиться, что все хорошо, вплоть до того, что готова санавиация, если нужно будет транспортировка в Москву", - сказала Алексагина. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250623/safari-park-2024840202.html

https://ria.ru/20250623/krym-2024822420.html

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здоровье - общество, москва, россия, европа, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия