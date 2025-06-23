https://ria.ru/20250623/zubkov-2024713917.html

Врач рассказал о состоянии директора парка "Тайган" в Крыму

Врач рассказал о состоянии директора парка "Тайган" в Крыму - РИА Новости, 23.06.2025

Врач рассказал о состоянии директора парка "Тайган" в Крыму

Врачи стабилизировали состояние директора парка "Тайган" после нападения на него льва в Крыму, угрозы жизни нет, сообщил работающий с парком ветеринарный врач... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T00:13:00+03:00

2025-06-23T00:13:00+03:00

2025-06-23T10:25:00+03:00

республика крым

россия

европа

олег зубков

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864425803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c685d26a576325dbee3fd0b9bf9ba13f.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Врачи стабилизировали состояние директора парка "Тайган" после нападения на него льва в Крыму, угрозы жизни нет, сообщил работающий с парком ветеринарный врач Василий Писковой. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, мужчина в реанимации, ведется проверка. "Дорогие друзья, как многие из нас уже знают, сегодня в парке львов "Тайган" на Олега Алексеевича напал лев и нанес ему ранения. Сейчас Олег Алексеевич находится в больнице, врачи стабилизировали его состояние, и ему ничего не угрожает", - написал врач в Telegram-канале. Он добавил, что родные и близкие Зубкова находятся с ним в больнице. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250622/direktor-2024695473.html

https://ria.ru/20241016/lvy-1978375538.html

республика крым

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, россия, европа, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия