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Врач рассказал о состоянии директора парка "Тайган" в Крыму - РИА Новости, 23.06.2025
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00:13 23.06.2025 (обновлено: 10:25 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/zubkov-2024713917.html
Врач рассказал о состоянии директора парка "Тайган" в Крыму
Врач рассказал о состоянии директора парка "Тайган" в Крыму - РИА Новости, 23.06.2025
Врач рассказал о состоянии директора парка "Тайган" в Крыму
Врачи стабилизировали состояние директора парка "Тайган" после нападения на него льва в Крыму, угрозы жизни нет, сообщил работающий с парком ветеринарный врач... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T00:13:00+03:00
2025-06-23T10:25:00+03:00
республика крым
россия
европа
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Врачи стабилизировали состояние директора парка "Тайган" после нападения на него льва в Крыму, угрозы жизни нет, сообщил работающий с парком ветеринарный врач Василий Писковой. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, мужчина в реанимации, ведется проверка. "Дорогие друзья, как многие из нас уже знают, сегодня в парке львов "Тайган" на Олега Алексеевича напал лев и нанес ему ранения. Сейчас Олег Алексеевич находится в больнице, врачи стабилизировали его состояние, и ему ничего не угрожает", - написал врач в Telegram-канале. Он добавил, что родные и близкие Зубкова находятся с ним в больнице. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250622/direktor-2024695473.html
https://ria.ru/20241016/lvy-1978375538.html
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республика крым, россия, европа, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Республика Крым, Россия, Европа, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Врач рассказал о состоянии директора парка "Тайган" в Крыму

Врач Писковой: состояние директора парка Тайган Олега Зубкова стабилизировалось

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДиректор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков держит на руках новорожденных амурских тигрят
Директор сафари-парка Тайган Олег Зубков держит на руках новорожденных амурских тигрят - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Директор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков держит на руках новорожденных амурских тигрят. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Врачи стабилизировали состояние директора парка "Тайган" после нападения на него льва в Крыму, угрозы жизни нет, сообщил работающий с парком ветеринарный врач Василий Писковой.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, мужчина в реанимации, ведется проверка.
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Директор парка "Тайган" находится в реанимации после нападения льва
Вчера, 20:50
"Дорогие друзья, как многие из нас уже знают, сегодня в парке львов "Тайган" на Олега Алексеевича напал лев и нанес ему ранения. Сейчас Олег Алексеевич находится в больнице, врачи стабилизировали его состояние, и ему ничего не угрожает", - написал врач в Telegram-канале.
Он добавил, что родные и близкие Зубкова находятся с ним в больнице.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Сотрудники СК России в парке львов Тайган, где погиб работник в результате нападения хищника - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Сотрудница парка "Тайган" в Крыму погибла после нападения львов
16 октября 2024, 17:27
 
Республика КрымРоссияЕвропаОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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