Рейтинг@Mail.ru
FT: Германию и Италию призвали забрать хранящееся в США золото - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 23.06.2025 (обновлено: 16:21 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/zoloto-2024825974.html
FT: Германию и Италию призвали забрать хранящееся в США золото
FT: Германию и Италию призвали забрать хранящееся в США золото - РИА Новости, 23.06.2025
FT: Германию и Италию призвали забрать хранящееся в США золото
Германию и Италию призывают забрать золото, хранящееся в Федеральной резервной системе США, пишет Financial Times. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:23:00+03:00
2025-06-23T16:21:00+03:00
экономика
сша
италия
германия
федеральная резервная система сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151532/34/1515323485_0:260:3918:2464_1920x0_80_0_0_a1bba030795e6d3fe3f07687f34c339b.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Германию и Италию призывают забрать золото, хранящееся в Федеральной резервной системе США, пишет Financial Times. "Германия и Италия сталкиваются с призывами вывезти свое золото из Нью-Йорка после неоднократных нападок президента Дональда Трампа на Федеральную резервную систему и усиления геополитической турбулентности. &lt;…&gt; Рыночная стоимость золота, хранящегося в США, составляет более 245 миллиардов долларов", — говорится в публикации. Издание отмечает, что Германия и Италия занимают второе и третье места в мире по запасам золота после США — 3352 и 2452 тонны соответственно. Причем обе страны хранят более трети своих слитков в Федеральной резервной системе.На возвращении немецкого и итальянского золота из Соединенных Штатов настаивает Ассоциация налогоплательщиков Европы. В письмах, которые она направила в министерства финансов и центробанки обоих государств, выражается обеспокоенность по поводу того, что Трамп вмешивается в независимость ФРС. Золото должно вернуться домой, чтобы европейские центробанки имели неограниченный контроль над ним, подчеркнул глава ассоциации Михаэль Йегер. На прошлой неделе ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5 процента годовых. Президент Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал за это главу системы Джерома Пауэлла и даже назвал его одним из самых "глупых и вредоносных" людей в правительстве. По словам Трампа, из-за этого Штаты теряют сотни миллиардов долларов.Тем временем цены на золото начали неделю со снижения — августовские фьючерсы подешевели на 0,46 процента, до 3370,12 доллара за тройскую унцию. На это влияют рост доллара к основным мировым валютам и ожидания трейдеров на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250614/zoloto-2022228244.html
https://ria.ru/20250617/zoloto-2023248175.html
сша
италия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151532/34/1515323485_143:0:3775:2724_1920x0_80_0_0_a0b2db90ddce0f8c02abcdfb30ef0718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, италия, германия, федеральная резервная система сша, в мире
Экономика, США, Италия, Германия, Федеральная резервная система США, В мире
FT: Германию и Италию призвали забрать хранящееся в США золото

FT: Германию и Италию призвали забрать из США золото на $245 млрд

© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Германию и Италию призывают забрать золото, хранящееся в Федеральной резервной системе США, пишет Financial Times.
"Германия и Италия сталкиваются с призывами вывезти свое золото из Нью-Йорка после неоднократных нападок президента Дональда Трампа на Федеральную резервную систему и усиления геополитической турбулентности. <…> Рыночная стоимость золота, хранящегося в США, составляет более 245 миллиардов долларов", — говорится в публикации.
Сейф - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
"Они готовятся". Мировые центробанки подали тревожный сигнал
14 июня, 08:00
Издание отмечает, что Германия и Италия занимают второе и третье места в мире по запасам золота после США — 3352 и 2452 тонны соответственно. Причем обе страны хранят более трети своих слитков в Федеральной резервной системе.
На возвращении немецкого и итальянского золота из Соединенных Штатов настаивает Ассоциация налогоплательщиков Европы. В письмах, которые она направила в министерства финансов и центробанки обоих государств, выражается обеспокоенность по поводу того, что Трамп вмешивается в независимость ФРС.
Золото должно вернуться домой, чтобы европейские центробанки имели неограниченный контроль над ним, подчеркнул глава ассоциации Михаэль Йегер.
На прошлой неделе ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5 процента годовых. Президент Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал за это главу системы Джерома Пауэлла и даже назвал его одним из самых "глупых и вредоносных" людей в правительстве. По словам Трампа, из-за этого Штаты теряют сотни миллиардов долларов.
Тем временем цены на золото начали неделю со снижения — августовские фьючерсы подешевели на 0,46 процента, до 3370,12 доллара за тройскую унцию. На это влияют рост доллара к основным мировым валютам и ожидания трейдеров на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном.
Производство золотых слитков - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Эксперт: золото может подорожать за счет эскалации на Ближнем Востоке
17 июня, 06:14
 
ЭкономикаСШАИталияГерманияФедеральная резервная система СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала