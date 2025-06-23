https://ria.ru/20250623/zoloto-2024825974.html

FT: Германию и Италию призвали забрать хранящееся в США золото

FT: Германию и Италию призвали забрать хранящееся в США золото - РИА Новости, 23.06.2025

FT: Германию и Италию призвали забрать хранящееся в США золото

Германию и Италию призывают забрать золото, хранящееся в Федеральной резервной системе США, пишет Financial Times. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:23:00+03:00

2025-06-23T13:23:00+03:00

2025-06-23T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Германию и Италию призывают забрать золото, хранящееся в Федеральной резервной системе США, пишет Financial Times. "Германия и Италия сталкиваются с призывами вывезти свое золото из Нью-Йорка после неоднократных нападок президента Дональда Трампа на Федеральную резервную систему и усиления геополитической турбулентности. <…> Рыночная стоимость золота, хранящегося в США, составляет более 245 миллиардов долларов", — говорится в публикации. Издание отмечает, что Германия и Италия занимают второе и третье места в мире по запасам золота после США — 3352 и 2452 тонны соответственно. Причем обе страны хранят более трети своих слитков в Федеральной резервной системе.На возвращении немецкого и итальянского золота из Соединенных Штатов настаивает Ассоциация налогоплательщиков Европы. В письмах, которые она направила в министерства финансов и центробанки обоих государств, выражается обеспокоенность по поводу того, что Трамп вмешивается в независимость ФРС. Золото должно вернуться домой, чтобы европейские центробанки имели неограниченный контроль над ним, подчеркнул глава ассоциации Михаэль Йегер. На прошлой неделе ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5 процента годовых. Президент Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал за это главу системы Джерома Пауэлла и даже назвал его одним из самых "глупых и вредоносных" людей в правительстве. По словам Трампа, из-за этого Штаты теряют сотни миллиардов долларов.Тем временем цены на золото начали неделю со снижения — августовские фьючерсы подешевели на 0,46 процента, до 3370,12 доллара за тройскую унцию. На это влияют рост доллара к основным мировым валютам и ожидания трейдеров на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250614/zoloto-2022228244.html

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Ольга Тузова

экономика, сша, италия, германия, федеральная резервная система сша, в мире