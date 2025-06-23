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В Суджанском районе погиб начальник военной полиции

В Суджанском районе погиб начальник военной полиции - РИА Новости, 23.06.2025

В Суджанском районе погиб начальник военной полиции

Начальник военной полиции Суджанского района Курской области погиб при попытке задержать мародеров, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:54:00+03:00

2025-06-23T13:54:00+03:00

2025-06-23T14:37:00+03:00

происшествия

суджанский район

курская область

александр хинштейн

алексей жаров

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КУРСК, 23 июн — РИА Новости. Начальник военной полиции Суджанского района Курской области погиб при попытке задержать мародеров, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Трагическая новость пришла из Суджанского района: вчера при попытке задержать мародеров погиб начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным Жара", — написал он в Telegram-канале. Предполагаемых мародеров задержали, добавил Хинштейн.Он рассказал, что Жаров служил в Кореневском, Глушковском, а затем Суджанском районах, помогал жителям, которые остались в приграничье, проявлял искреннюю заботу и человечность. Врио губернатора назвал действия начальника военной полиции ярким примером преданности и истинного патриотизма и выразил уверенность, что погибший достоин представления к награде. Хинштейн также принес соболезнования родным и близким Жарова и пообещал оказать им помощь.

суджанский район

курская область

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происшествия, суджанский район, курская область, александр хинштейн, алексей жаров