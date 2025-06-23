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В Суджанском районе погиб начальник военной полиции - РИА Новости, 23.06.2025
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13:54 23.06.2025 (обновлено: 14:37 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/zharov-2024835262.html
В Суджанском районе погиб начальник военной полиции
В Суджанском районе погиб начальник военной полиции - РИА Новости, 23.06.2025
В Суджанском районе погиб начальник военной полиции
Начальник военной полиции Суджанского района Курской области погиб при попытке задержать мародеров, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:54:00+03:00
2025-06-23T14:37:00+03:00
происшествия
суджанский район
курская область
александр хинштейн
алексей жаров
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КУРСК, 23 июн — РИА Новости. Начальник военной полиции Суджанского района Курской области погиб при попытке задержать мародеров, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Трагическая новость пришла из Суджанского района: вчера при попытке задержать мародеров погиб начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным Жара", — написал он в Telegram-канале. Предполагаемых мародеров задержали, добавил Хинштейн.Он рассказал, что Жаров служил в Кореневском, Глушковском, а затем Суджанском районах, помогал жителям, которые остались в приграничье, проявлял искреннюю заботу и человечность. Врио губернатора назвал действия начальника военной полиции ярким примером преданности и истинного патриотизма и выразил уверенность, что погибший достоин представления к награде. Хинштейн также принес соболезнования родным и близким Жарова и пообещал оказать им помощь.
суджанский район
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происшествия, суджанский район, курская область, александр хинштейн, алексей жаров
Происшествия, Суджанский район, Курская область, Александр Хинштейн, Алексей Жаров
В Суджанском районе погиб начальник военной полиции

Хинштейн: в Суджанском районе погиб начальник военной полиции Жаров

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramАлексей Жаров
Алексей Жаров - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Алексей Жаров. Архивное фото
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КУРСК, 23 июн — РИА Новости. Начальник военной полиции Суджанского района Курской области погиб при попытке задержать мародеров, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«
"Трагическая новость пришла из Суджанского района: вчера при попытке задержать мародеров погиб начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным Жара", — написал он в Telegram-канале.
Предполагаемых мародеров задержали, добавил Хинштейн.
Он рассказал, что Жаров служил в Кореневском, Глушковском, а затем Суджанском районах, помогал жителям, которые остались в приграничье, проявлял искреннюю заботу и человечность.
Врио губернатора назвал действия начальника военной полиции ярким примером преданности и истинного патриотизма и выразил уверенность, что погибший достоин представления к награде.
Хинштейн также принес соболезнования родным и близким Жарова и пообещал оказать им помощь.
 
ПроисшествияСуджанский районКурская областьАлександр ХинштейнАлексей Жаров
 
 
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