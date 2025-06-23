https://ria.ru/20250623/zelenskiy-2024972798.html

"Все хуже". В Раде сделали шокирующее заявление о Зеленском

"Все хуже". В Раде сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 23.06.2025

"Все хуже". В Раде сделали шокирующее заявление о Зеленском

Положение Владимира Зеленского становится все более шатким, и киевский режим для того, чтобы удержаться у власти, готов на все, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T22:59:00+03:00

2025-06-23T22:59:00+03:00

2025-06-23T22:59:00+03:00

в мире

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ближний восток

артем дмитрук

владимир зеленский

василий малюк

служба безопасности украины

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Положение Владимира Зеленского становится все более шатким, и киевский режим для того, чтобы удержаться у власти, готов на все, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Каждый день положение Зеленского становится всё хуже. Чтобы хоть как-то отвлечь внимание от краха, они будут штамповать уголовные дела, придумывать громкие "теракты" и "заговоры", объявлять очередные "успешно предотвращённые покушения". Информационного мусора будет всё больше — потому что реальность уже не спрячешь. Неизбежное не остановить", — написал депутат.Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк на фоне потери интереса к украинским событиям из-за ирано-израильского конфликта выступил с утверждением, что на Владимира Зеленского готовилось несколько покушений, в частности, в Польше.Похожие заявления уже не первый раз делаются украинской стороной в период падения мирового внимания к Украине из-за обострения на Ближнем Востоке, так уже было, например, в 2024 году.

https://ria.ru/20250623/zelenskiy-2024898750.html

https://ria.ru/20250623/zelenskiy-2024880705.html

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