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"Все хуже". В Раде сделали шокирующее заявление о Зеленском
"Все хуже". В Раде сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 23.06.2025
"Все хуже". В Раде сделали шокирующее заявление о Зеленском
Положение Владимира Зеленского становится все более шатким, и киевский режим для того, чтобы удержаться у власти, готов на все, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T22:59:00+03:00
2025-06-23T22:59:00+03:00
2025-06-23T22:59:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Положение Владимира Зеленского становится все более шатким, и киевский режим для того, чтобы удержаться у власти, готов на все, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Каждый день положение Зеленского становится всё хуже. Чтобы хоть как-то отвлечь внимание от краха, они будут штамповать уголовные дела, придумывать громкие "теракты" и "заговоры", объявлять очередные "успешно предотвращённые покушения". Информационного мусора будет всё больше — потому что реальность уже не спрячешь. Неизбежное не остановить", — написал депутат.Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк на фоне потери интереса к украинским событиям из-за ирано-израильского конфликта выступил с утверждением, что на Владимира Зеленского готовилось несколько покушений, в частности, в Польше.Похожие заявления уже не первый раз делаются украинской стороной в период падения мирового внимания к Украине из-за обострения на Ближнем Востоке, так уже было, например, в 2024 году.
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в мире, польша, украина, ближний восток, артем дмитрук, владимир зеленский, василий малюк, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Польша, Украина, Ближний Восток, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
"Все хуже". В Раде сделали шокирующее заявление о Зеленском
Дмитрук: положение Зеленского становится все более шатким