Рейтинг@Mail.ru
"Лучший президент". В Киеве дерзко ответили Трампу на слова о Зеленском - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 23.06.2025 (обновлено: 16:36 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/zelenskiy-2024880705.html
"Лучший президент". В Киеве дерзко ответили Трампу на слова о Зеленском
"Лучший президент". В Киеве дерзко ответили Трампу на слова о Зеленском - РИА Новости, 23.06.2025
"Лучший президент". В Киеве дерзко ответили Трампу на слова о Зеленском
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак попытался уколоть президента США Дональда Трампа за его высказывание о главе киевского режима. Свое заявление он... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:34:00+03:00
2025-06-23T16:36:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
андрей ермак
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003640_0:134:2814:1717_1920x0_80_0_0_b8b911e05af0e01afac7e366701451cd.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак попытался уколоть президента США Дональда Трампа за его высказывание о главе киевского режима. Свое заявление он сделал в интервью The Times.Американский лидер выступил в феврале с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего хозяин Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить источник обогащения."Я думаю, что он должен баллотироваться, потому что это лучший президент, которого видела моя страна за годы своей независимости", — утверждает он.Ермак также назвал главу киевского режима "демократом", а слова мэра Киева Виталия Кличко о растущем авторитаризме Зеленского "нонсесом".В прошлом месяце Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме и искоренении демократических принципов под видом боевых действий. Как рассказал мэр столицы, только мировая известность, которую ему принесла боксерская карьера, его защищает.Ранее президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский лидер особо отметил, что с украинской стороны переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы может только легитимная власть.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
https://ria.ru/20250623/soskin-2024719355.html
https://ria.ru/20250622/zelenskiy-2024689437.html
https://ria.ru/20250623/merkuris-2024731463.html
киев
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003640_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_61a9c56a608a3a0f04439607a0a40843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, сша
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Ермак, США
"Лучший президент". В Киеве дерзко ответили Трампу на слова о Зеленском

Ермак заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок

© AP Photo / Sven HoppeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Sven Hoppe
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак попытался уколоть президента США Дональда Трампа за его высказывание о главе киевского режима. Свое заявление он сделал в интервью The Times.
Американский лидер выступил в феврале с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего хозяин Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить источник обогащения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Главная цель": гнусный план Зеленского вызвал панику на Украине
Вчера, 01:32
"Я думаю, что он должен баллотироваться, потому что это лучший президент, которого видела моя страна за годы своей независимости", — утверждает он.
Ермак также назвал главу киевского режима "демократом", а слова мэра Киева Виталия Кличко о растущем авторитаризме Зеленского "нонсесом".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Экс-премьер Украины рассказал об агонии Зеленского
22 июня, 19:48
В прошлом месяце Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме и искоренении демократических принципов под видом боевых действий. Как рассказал мэр столицы, только мировая известность, которую ему принесла боксерская карьера, его защищает.
Ранее президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский лидер особо отметил, что с украинской стороны переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы может только легитимная власть.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Владимир Зеленский во время визита в Австрию - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Время уходит": в Британии заявили о панике у Зеленского
Вчера, 05:11
 
В миреКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампАндрей ЕрмакСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала