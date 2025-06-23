"Лучший президент". В Киеве дерзко ответили Трампу на слова о Зеленском
Ермак заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок
© AP Photo / Sven HoppeВладимир Зеленский
© AP Photo / Sven Hoppe
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак попытался уколоть президента США Дональда Трампа за его высказывание о главе киевского режима. Свое заявление он сделал в интервью The Times.
Американский лидер выступил в феврале с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего хозяин Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить источник обогащения.
"Я думаю, что он должен баллотироваться, потому что это лучший президент, которого видела моя страна за годы своей независимости", — утверждает он.
Ермак также назвал главу киевского режима "демократом", а слова мэра Киева Виталия Кличко о растущем авторитаризме Зеленского "нонсесом".
Экс-премьер Украины рассказал об агонии Зеленского
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В прошлом месяце Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме и искоренении демократических принципов под видом боевых действий. Как рассказал мэр столицы, только мировая известность, которую ему принесла боксерская карьера, его защищает.
Ранее президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский лидер особо отметил, что с украинской стороны переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы может только легитимная власть.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.