https://ria.ru/20250623/zelenskiy-2024880705.html

"Лучший президент". В Киеве дерзко ответили Трампу на слова о Зеленском

"Лучший президент". В Киеве дерзко ответили Трампу на слова о Зеленском - РИА Новости, 23.06.2025

"Лучший президент". В Киеве дерзко ответили Трампу на слова о Зеленском

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак попытался уколоть президента США Дональда Трампа за его высказывание о главе киевского режима. Свое заявление он... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:34:00+03:00

2025-06-23T16:34:00+03:00

2025-06-23T16:36:00+03:00

в мире

киев

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

андрей ермак

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003640_0:134:2814:1717_1920x0_80_0_0_b8b911e05af0e01afac7e366701451cd.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак попытался уколоть президента США Дональда Трампа за его высказывание о главе киевского режима. Свое заявление он сделал в интервью The Times.Американский лидер выступил в феврале с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего хозяин Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить источник обогащения."Я думаю, что он должен баллотироваться, потому что это лучший президент, которого видела моя страна за годы своей независимости", — утверждает он.Ермак также назвал главу киевского режима "демократом", а слова мэра Киева Виталия Кличко о растущем авторитаризме Зеленского "нонсесом".В прошлом месяце Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме и искоренении демократических принципов под видом боевых действий. Как рассказал мэр столицы, только мировая известность, которую ему принесла боксерская карьера, его защищает.Ранее президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский лидер особо отметил, что с украинской стороны переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы может только легитимная власть.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20250623/soskin-2024719355.html

https://ria.ru/20250622/zelenskiy-2024689437.html

https://ria.ru/20250623/merkuris-2024731463.html

киев

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, сша