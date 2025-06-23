Зеленский попал в ситуацию цугцванг, заявил сенатор
Сенатор Кастюкевич: Зеленский попал в ситуацию цугцванг
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский попал в ситуацию цугцванг, загнав Украину в глубокую долговую яму, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Зеленский заявил, что не исключает своего участия в саммите НАТО, где он намерен снова выпрашивать оружие, сообщало украинское издание "Страна.ua".
"Ситуация цугцванг для режима Зеленского, смоделированная его "западными партнерами", все отчетливее начинает обретать формы петли на шее. Он разочаровал британцев, изрядно надоел американцам и уже вызывает изжогу и раздражение у европейцев", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, нарастающий конфликт на Ближнем Востоке не оставляет Зеленскому ни малейшего шанса на возвращение прежних позиций.
"Засекаем время. Совсем скоро его выбросят на свалку истории, а страна рухнет в глубокую долговую яму, выходом из которой неизменно будет размен украинских территорий между бывшими "союзниками" по конфликту с Россией. Но есть и хорошие новости: украинский народ, наконец, сбросит со своей шеи кровавого диктатора, который воюет за британские интересы до последнего украинца", - сказал сенатор.
Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Ранее газета Times со ссылкой на неназванного дипломата сообщала о том, что предстоящий саммит альянса будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" президента США Дональда Трампа. По данным газеты, организаторы мероприятия надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечалось, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Зеленским.