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Вице-губернатора Белгородской области арестовали по статье о мошенничестве
Вице-губернатора Белгородской области арестовали по статье о мошенничестве - РИА Новости, 23.06.2025
Вице-губернатора Белгородской области арестовали по статье о мошенничестве
Вице-губернатор Белгородской области, министр имущественных и земельных отношений области Рустэм Зайнуллин арестован на два месяца по статье о мошенничестве,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T09:18:00+03:00
2025-06-23T09:18:00+03:00
2025-06-23T09:22:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Вице-губернатор Белгородской области, министр имущественных и земельных отношений области Рустэм Зайнуллин арестован на два месяца по статье о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде."Судом 22.06 стража на 2 месяца до 20.08", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что Зайнуллину вменяется статья 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
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происшествия, белгородская область, россия
Происшествия, Белгородская область, Россия
Вице-губернатора Белгородской области арестовали по статье о мошенничестве
Вице-губернатора Белгородской области Зайнуллина арестовали на два месяца