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СВР: сербский завод продал Чехии комплекты для сборки ракет "Град" - РИА Новости, 23.06.2025
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14:53 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/zavod-2024848171.html
СВР: сербский завод продал Чехии комплекты для сборки ракет "Град"
СВР: сербский завод продал Чехии комплекты для сборки ракет "Град" - РИА Новости, 23.06.2025
СВР: сербский завод продал Чехии комплекты для сборки ракет "Град"
Сербский завод "Крушик" продал чешской компании несколько крупных партий комплектов для сборки 122-миллиметровых ракет реактивной системы залпового огня "Град", РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:53:00+03:00
2025-06-23T14:53:00+03:00
россия
сербия
украина
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сербский завод "Крушик" продал чешской компании несколько крупных партий комплектов для сборки 122-миллиметровых ракет реактивной системы залпового огня "Град", предназначенных для украинских войск, сообщили в СВР РФ. По данным спецслужбы, Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. "Согласно полученным данным, за последнее время завод "Крушик" из города Вальево продал чешской компании "Поличске строирни" несколько крупных партий комплектов для сборки 122-миллиметровых ракет для РСЗО "Град". Лозницкое оборонное предприятие "Элинг" направило болгарской фирме "ЭМКО" комплекты для производства таких же ракет, а также 120-миллиметровых мин", - говорится в сообщении.
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россия, сербия, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Сербия, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР: сербский завод продал Чехии комплекты для сборки ракет "Град"

СВР: Сербия продала чешской компании комплекты для сборки ракет "Град"

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сербский завод "Крушик" продал чешской компании несколько крупных партий комплектов для сборки 122-миллиметровых ракет реактивной системы залпового огня "Град", предназначенных для украинских войск, сообщили в СВР РФ.
По данным спецслужбы, Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину.
"Согласно полученным данным, за последнее время завод "Крушик" из города Вальево продал чешской компании "Поличске строирни" несколько крупных партий комплектов для сборки 122-миллиметровых ракет для РСЗО "Град". Лозницкое оборонное предприятие "Элинг" направило болгарской фирме "ЭМКО" комплекты для производства таких же ракет, а также 120-миллиметровых мин", - говорится в сообщении.
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