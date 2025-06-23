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Захарова прокомментировала информацию о сербских поставках амуниции Киеву - РИА Новости, 23.06.2025
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19:05 23.06.2025 (обновлено: 19:09 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/zakharova-2024935451.html
Захарова прокомментировала информацию о сербских поставках амуниции Киеву
Захарова прокомментировала информацию о сербских поставках амуниции Киеву - РИА Новости, 23.06.2025
Захарова прокомментировала информацию о сербских поставках амуниции Киеву
От Белграда хочется услышать ясности по вопросу поставок оружия Киеву, заявила в понедельник официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:05:00+03:00
2025-06-23T19:09:00+03:00
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белград (город)
сербия
александр вучич
мария захарова
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. От Белграда хочется услышать ясности по вопросу поставок оружия Киеву, заявила в понедельник официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. После этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Также сербский лидер заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения."Столько противоречивого я слышу на этот счёт от официальных сербских представителей, что уже хочется какой-то ясности: было или не было. То, что теперь "такое невозможно", мы услышали. Но для чистоты жанра нужно сказать правду о том, насколько эти сведения достоверны", - заявила Захарова в своем Telegram-канале, комментируя сообщения о поставках Белградом вооружений Киеву.
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киев, в мире, белград (город), сербия, александр вучич, мария захарова
Киев, В мире, Белград (город), Сербия, Александр Вучич, Мария Захарова
Захарова прокомментировала информацию о сербских поставках амуниции Киеву

Захарова: от Сербии хочется ясности, поставляла ли она оружие на Украину

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. От Белграда хочется услышать ясности по вопросу поставок оружия Киеву, заявила в понедельник официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. После этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Также сербский лидер заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.
"Столько противоречивого я слышу на этот счёт от официальных сербских представителей, что уже хочется какой-то ясности: было или не было. То, что теперь "такое невозможно", мы услышали. Но для чистоты жанра нужно сказать правду о том, насколько эти сведения достоверны", - заявила Захарова в своем Telegram-канале, комментируя сообщения о поставках Белградом вооружений Киеву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Вчера, 18:10
 
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