https://ria.ru/20250623/zakharova-2024935451.html

Захарова прокомментировала информацию о сербских поставках амуниции Киеву

Захарова прокомментировала информацию о сербских поставках амуниции Киеву - РИА Новости, 23.06.2025

Захарова прокомментировала информацию о сербских поставках амуниции Киеву

От Белграда хочется услышать ясности по вопросу поставок оружия Киеву, заявила в понедельник официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:05:00+03:00

2025-06-23T19:05:00+03:00

2025-06-23T19:09:00+03:00

киев

в мире

белград (город)

сербия

александр вучич

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. От Белграда хочется услышать ясности по вопросу поставок оружия Киеву, заявила в понедельник официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. После этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Также сербский лидер заявил, что республика приостановила экспорт боеприпасов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения."Столько противоречивого я слышу на этот счёт от официальных сербских представителей, что уже хочется какой-то ясности: было или не было. То, что теперь "такое невозможно", мы услышали. Но для чистоты жанра нужно сказать правду о том, насколько эти сведения достоверны", - заявила Захарова в своем Telegram-канале, комментируя сообщения о поставках Белградом вооружений Киеву.

https://ria.ru/20250623/peskov-2024917888.html

киев

белград (город)

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, в мире, белград (город), сербия, александр вучич, мария захарова