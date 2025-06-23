https://ria.ru/20250623/zaderzhanie-2024966139.html

На Ставрополье задержали мужчину, стрелявшего по прохожим и животным

На Ставрополье задержали мужчину, стрелявшего по прохожим и животным - РИА Новости, 23.06.2025

На Ставрополье задержали мужчину, стрелявшего по прохожим и животным

Мужчину, который открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным, задержали в городе Железноводск в Ставропольском крае, сообщил глава города... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T21:51:00+03:00

2025-06-23T21:51:00+03:00

2025-06-23T21:51:00+03:00

происшествия

железноводск

ставропольский край

евгений бакулин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024965388_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f1b526e7f964f840228f256a661dd51c.jpg

НАЛЬЧИК, 23 июн – РИА Новости. Мужчину, который открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным, задержали в городе Железноводск в Ставропольском крае, сообщил глава города Евгений Бакулин. "В Железноводске произошел неприятный инцидент: мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным. К счастью, благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов, злоумышленник был быстро задержан и сейчас находится в полицейском участке", - написал Бакулин в своем Telegram-канале.Он отметил, что проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, и поблагодарил сотрудников полиции за быструю и эффективную работу.

https://ria.ru/20240829/zaderzhanie-1969119056.html

железноводск

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мужчина, который открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным Мужчину, который открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным, задержали в городе Железноводск в Ставропольском крае, сообщил глава города Евгений Бакулин 2025-06-23T21:51 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, железноводск, ставропольский край, евгений бакулин