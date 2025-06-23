https://ria.ru/20250623/zaderzhanie-2024966139.html
На Ставрополье задержали мужчину, стрелявшего по прохожим и животным
На Ставрополье задержали мужчину, стрелявшего по прохожим и животным - РИА Новости, 23.06.2025
На Ставрополье задержали мужчину, стрелявшего по прохожим и животным
Мужчину, который открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным, задержали в городе Железноводск в Ставропольском крае, сообщил глава города... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:51:00+03:00
2025-06-23T21:51:00+03:00
2025-06-23T21:51:00+03:00
происшествия
железноводск
ставропольский край
евгений бакулин
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НАЛЬЧИК, 23 июн – РИА Новости. Мужчину, который открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным, задержали в городе Железноводск в Ставропольском крае, сообщил глава города Евгений Бакулин. "В Железноводске произошел неприятный инцидент: мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным. К счастью, благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов, злоумышленник был быстро задержан и сейчас находится в полицейском участке", - написал Бакулин в своем Telegram-канале.Он отметил, что проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, и поблагодарил сотрудников полиции за быструю и эффективную работу.
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железноводск
ставропольский край
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Мужчина, который открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным
Мужчину, который открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным, задержали в городе Железноводск в Ставропольском крае, сообщил глава города Евгений Бакулин
2025-06-23T21:51
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, железноводск, ставропольский край, евгений бакулин
Происшествия, Железноводск, Ставропольский край, Евгений Бакулин
На Ставрополье задержали мужчину, стрелявшего по прохожим и животным
В Железноводске задержали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим и животным