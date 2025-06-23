https://ria.ru/20250623/wsj-2024939899.html
Иран, вероятно, готовится атаковать базу США, пишет WSJ
Иран, вероятно, готовится атаковать базу США, пишет WSJ - РИА Новости, 23.06.2025
Иран, вероятно, готовится атаковать базу США, пишет WSJ
Иран перебрасывает, предположительно, ракетные установки для возможного удара по силам США на Ближнем Востоке, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:39:00+03:00
2025-06-23T19:39:00+03:00
2025-06-23T20:50:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар ирана по американской базе в катаре
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150107/47/1501074707_0:175:3383:2078_1920x0_80_0_0_c2c8b3b6735e94695bdf51a7603d16e8.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иран перебрасывает, предположительно, ракетные установки для возможного удара по силам США на Ближнем Востоке, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников."Иран перемещает ракетные пусковые установки на позиции для возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке в ответ на... удар США по трем ядерным объектам в минувшие выходные", - говорится в сообщении на сайте издания.
https://ria.ru/20250623/katar-2024941140.html
иран
ближний восток
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150107/47/1501074707_190:0:3193:2252_1920x0_80_0_0_ceee81401963541abfd852634bd3cedc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ближний восток, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американской базе в катаре
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар Ирана по американской базе в Катаре
Иран, вероятно, готовится атаковать базу США, пишет WSJ
WSJ: Иран, вероятно, готовится атаковать базу США на Ближнем Востоке