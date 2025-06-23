https://ria.ru/20250623/wsj-2024939899.html

Иран, вероятно, готовится атаковать базу США, пишет WSJ

Иран, вероятно, готовится атаковать базу США, пишет WSJ - РИА Новости, 23.06.2025

Иран, вероятно, готовится атаковать базу США, пишет WSJ

Иран перебрасывает, предположительно, ракетные установки для возможного удара по силам США на Ближнем Востоке, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:39:00+03:00

2025-06-23T19:39:00+03:00

2025-06-23T20:50:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар ирана по американской базе в катаре

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иран перебрасывает, предположительно, ракетные установки для возможного удара по силам США на Ближнем Востоке, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников."Иран перемещает ракетные пусковые установки на позиции для возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке в ответ на... удар США по трем ядерным объектам в минувшие выходные", - говорится в сообщении на сайте издания.

https://ria.ru/20250623/katar-2024941140.html

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2025

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в мире, иран, ближний восток, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американской базе в катаре