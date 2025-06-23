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Иран, вероятно, готовится атаковать базу США, пишет WSJ - РИА Новости, 23.06.2025
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19:39 23.06.2025 (обновлено: 20:50 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/wsj-2024939899.html
Иран, вероятно, готовится атаковать базу США, пишет WSJ
Иран, вероятно, готовится атаковать базу США, пишет WSJ - РИА Новости, 23.06.2025
Иран, вероятно, готовится атаковать базу США, пишет WSJ
Иран перебрасывает, предположительно, ракетные установки для возможного удара по силам США на Ближнем Востоке, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:39:00+03:00
2025-06-23T20:50:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар ирана по американской базе в катаре
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иран перебрасывает, предположительно, ракетные установки для возможного удара по силам США на Ближнем Востоке, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников."Иран перемещает ракетные пусковые установки на позиции для возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке в ответ на... удар США по трем ядерным объектам в минувшие выходные", - говорится в сообщении на сайте издания.
https://ria.ru/20250623/katar-2024941140.html
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в мире, иран, ближний восток, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американской базе в катаре
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар Ирана по американской базе в Катаре
Иран, вероятно, готовится атаковать базу США, пишет WSJ

WSJ: Иран, вероятно, готовится атаковать базу США на Ближнем Востоке

© AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Corey HookАмериканский стратегический бомбардировщик B-52 "Стратофортресс" на авиабазе Аль-Удейд в Катаре
Американский стратегический бомбардировщик B-52 Стратофортресс на авиабазе Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / U.S. Air Force/Staff Sgt. Corey Hook
Американский стратегический бомбардировщик B-52 "Стратофортресс" на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иран перебрасывает, предположительно, ракетные установки для возможного удара по силам США на Ближнем Востоке, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Иран перемещает ракетные пусковые установки на позиции для возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке в ответ на... удар США по трем ядерным объектам в минувшие выходные", - говорится в сообщении на сайте издания.
Работа ПВО в столице Катара - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Очевидцы сообщили о звуках сильных взрывов в столице Катара
Вчера, 19:45
 
В миреИранБлижний ВостокСШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар Ирана по американской базе в Катаре
 
 
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