https://ria.ru/20250623/vtsiom-2024729862.html
Глава ВЦИОМ назвал наиболее острые проблемы, волнующие россиян
Глава ВЦИОМ назвал наиболее острые проблемы, волнующие россиян - РИА Новости, 23.06.2025
Глава ВЦИОМ назвал наиболее острые проблемы, волнующие россиян
Вопросы здравоохранения и образования, а также проблема инфляции и высоких цен в настоящее время наиболее остро стоят перед россиянами, рассказал в интервью РИА РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T04:30:00+03:00
2025-06-23T04:30:00+03:00
2025-06-23T04:30:00+03:00
общество
валерий федоров
вциом
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Вопросы здравоохранения и образования, а также проблема инфляции и высоких цен в настоящее время наиболее остро стоят перед россиянами, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. "Есть фундаментальные проблемы, а есть проблемы конъюнктурные. К фундаментальным я бы отнес качество и доступность здравоохранения… Сегодня это действительно ценность номер один для человека - его здоровье, его жизнь", - сказал Федоров. По его словам, эта проблема особенно стала актуальной в период пандемии и после нее. "Еще одна фундаментальная проблема, конечно, связана с качеством образования. Мы понимаем, что хорошее, качественное образование – это билет в успешную жизнь для наших детей, и стремимся его получить всеми силами. Получить его сложно, прямо скажем", - подчеркнул глава ВЦИОМ. Кроме того, Федоров отметил, что людей очень беспокоят вопросы, связанные с экономикой: инфляция, высокие цены на жилье и автомобили. "Даже если ты работаешь и зарабатываешь, тебе хочется куда-то эти деньги потратить. На что хотелось бы тратить? Конечно, прежде всего, на здоровье, на образование своих детей, на улучшение жилищных условий, на ремонт и на покупку "железного коня". Вот все эти вещи сегодня стоят запредельно дорого", - добавил он. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/rossija-2023810716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валерий федоров, вциом
Общество, Валерий Федоров, ВЦИОМ
Глава ВЦИОМ назвал наиболее острые проблемы, волнующие россиян
Глава ВЦИОМ Федоров назвал проблемы здравоохранения и образования самыми острыми
C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Вопросы здравоохранения и образования, а также проблема инфляции и высоких цен в настоящее время наиболее остро стоят перед россиянами, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Есть фундаментальные проблемы, а есть проблемы конъюнктурные. К фундаментальным я бы отнес качество и доступность здравоохранения… Сегодня это действительно ценность номер один для человека - его здоровье, его жизнь", - сказал Федоров
.
По его словам, эта проблема особенно стала актуальной в период пандемии и после нее.
"Еще одна фундаментальная проблема, конечно, связана с качеством образования. Мы понимаем, что хорошее, качественное образование – это билет в успешную жизнь для наших детей, и стремимся его получить всеми силами. Получить его сложно, прямо скажем", - подчеркнул глава ВЦИОМ
.
Кроме того, Федоров отметил, что людей очень беспокоят вопросы, связанные с экономикой: инфляция, высокие цены на жилье и автомобили.
"Даже если ты работаешь и зарабатываешь, тебе хочется куда-то эти деньги потратить. На что хотелось бы тратить? Конечно, прежде всего, на здоровье, на образование своих детей, на улучшение жилищных условий, на ремонт и на покупку "железного коня". Вот все эти вещи сегодня стоят запредельно дорого", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.