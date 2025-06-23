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ВТБ выделит 40 миллиардов рублей на строительство жилья в новых регионах - РИА Новости, 23.06.2025
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13:52 23.06.2025 (обновлено: 13:53 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/vtb-2024834645.html
ВТБ выделит 40 миллиардов рублей на строительство жилья в новых регионах
ВТБ выделит 40 миллиардов рублей на строительство жилья в новых регионах - РИА Новости, 23.06.2025
ВТБ выделит 40 миллиардов рублей на строительство жилья в новых регионах
Банк ВТБ заключил в ходе ПМЭФ-2025 четыре соглашения на сумму более 40 миллиардов рублей для развития жилстроительства в новых регионах, сообщил заместитель... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:52:00+03:00
2025-06-23T13:53:00+03:00
экономика
россия
луганск
донецкая народная республика
денис бортников
марат хуснуллин
ирек файзуллин
жилье
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Банк ВТБ заключил в ходе ПМЭФ-2025 четыре соглашения на сумму более 40 миллиардов рублей для развития жилстроительства в новых регионах, сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников. Он выступил в рамках сессии ПМЭФ "Возрождение новых регионов России как драйвер экономического роста", в которой также приняли участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. "Ключевое направление, естественно, это у нас – это строительство, потому что в новых регионах жилья не хватает. На полях форума мы подписали 4 соглашения почти на 40 миллиардов рублей о том, что будем строить хорошее, качественное жилье. Из 4 соглашений два подписаны с местными предпринимателями", - привели в банке слова Бортникова. Он отметил, что ВТБ работает на новых территориях с июня прошлого года, первый офис банка открылся в Луганске. К концу этого года у банка будет уже порядка 40 точек разных форматов. "Мы уделяем особое внимание предпринимателям, которые развиваются, хотят развивать проекты непосредственно на территории, где они родились, выросли, получили образование. Но, помимо стройки, здесь упоминалась, например, "Мелитопольская черешня". Это сельскохозяйственное предприятие, в восстановление которого мы вложили средства. В Луганске есть литейно-механический завод, который мы помогли реконструировать", - добавил Бортников.
https://ria.ru/20250623/investitsii-2024827656.html
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экономика, россия, луганск, донецкая народная республика, денис бортников, марат хуснуллин, ирек файзуллин, жилье
Экономика, Россия, Луганск, Донецкая Народная Республика, Денис Бортников, Марат Хуснуллин, Ирек Файзуллин, Жилье
ВТБ выделит 40 миллиардов рублей на строительство жилья в новых регионах

ВТБ выделит более 40 миллиардов рублей на строительство жилья в новых регионах

© РИА Новости / Пелагия ТихоноваСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Строительство жилья. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Банк ВТБ заключил в ходе ПМЭФ-2025 четыре соглашения на сумму более 40 миллиардов рублей для развития жилстроительства в новых регионах, сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Он выступил в рамках сессии ПМЭФ "Возрождение новых регионов России как драйвер экономического роста", в которой также приняли участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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"Ключевое направление, естественно, это у нас – это строительство, потому что в новых регионах жилья не хватает. На полях форума мы подписали 4 соглашения почти на 40 миллиардов рублей о том, что будем строить хорошее, качественное жилье. Из 4 соглашений два подписаны с местными предпринимателями", - привели в банке слова Бортникова.
Он отметил, что ВТБ работает на новых территориях с июня прошлого года, первый офис банка открылся в Луганске. К концу этого года у банка будет уже порядка 40 точек разных форматов.
"Мы уделяем особое внимание предпринимателям, которые развиваются, хотят развивать проекты непосредственно на территории, где они родились, выросли, получили образование. Но, помимо стройки, здесь упоминалась, например, "Мелитопольская черешня". Это сельскохозяйственное предприятие, в восстановление которого мы вложили средства. В Луганске есть литейно-механический завод, который мы помогли реконструировать", - добавил Бортников.
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ЭкономикаРоссияЛуганскДонецкая Народная РеспубликаДенис БортниковМарат ХуснуллинИрек ФайзуллинЖилье
 
 
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