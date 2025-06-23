https://ria.ru/20250623/vsu-2024883079.html

ВСУ атаковали еще 18 вышек сотовой связи в Белгородской области

ВСУ атаковали еще 18 вышек сотовой связи в Белгородской области - РИА Новости, 23.06.2025

ВСУ атаковали еще 18 вышек сотовой связи в Белгородской области

Украинские военные за неделю атаковали 18 вышек сотовой связи в Белгородской области, а всего за время проведения спецоперации было порядка 600 ударов по вышкам РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:44:00+03:00

2025-06-23T16:44:00+03:00

2025-06-23T16:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 23 июн – РИА Новости. Украинские военные за неделю атаковали 18 вышек сотовой связи в Белгородской области, а всего за время проведения спецоперации было порядка 600 ударов по вышкам связи, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. "Базовые станции сотовой связи — одна из приоритетных целей для врага. В результате атак ВСУ страдают мирные жители приграничья. Оставаясь без связи, они не могут связаться с родными или вызвать помощь. С начала СВО порядка 600 ударов по вышкам связи. Более 400 мы починили. Они бьют — мы восстанавливаем. За прошедшую неделю 18 поврежденных. За этот же период отремонтировали 15 станций", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в обеспечении безопасности помогают бойцы подразделения "Орлан". Губернатор поблагодарил бойцов, которые рискуя своей жизнью, выполняют боевые задачи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Наталья Макарова

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины