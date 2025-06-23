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ВСУ атаковали еще 18 вышек сотовой связи в Белгородской области - РИА Новости, 23.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/vsu-2024883079.html
ВСУ атаковали еще 18 вышек сотовой связи в Белгородской области
ВСУ атаковали еще 18 вышек сотовой связи в Белгородской области - РИА Новости, 23.06.2025
ВСУ атаковали еще 18 вышек сотовой связи в Белгородской области
Украинские военные за неделю атаковали 18 вышек сотовой связи в Белгородской области, а всего за время проведения спецоперации было порядка 600 ударов по вышкам РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:44:00+03:00
2025-06-23T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 23 июн – РИА Новости. Украинские военные за неделю атаковали 18 вышек сотовой связи в Белгородской области, а всего за время проведения спецоперации было порядка 600 ударов по вышкам связи, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. &quot;Базовые станции сотовой связи — одна из приоритетных целей для врага. В результате атак ВСУ страдают мирные жители приграничья. Оставаясь без связи, они не могут связаться с родными или вызвать помощь. С начала СВО порядка 600 ударов по вышкам связи. Более 400 мы починили. Они бьют — мы восстанавливаем. За прошедшую неделю 18 поврежденных. За этот же период отремонтировали 15 станций&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в обеспечении безопасности помогают бойцы подразделения "Орлан". Губернатор поблагодарил бойцов, которые рискуя своей жизнью, выполняют боевые задачи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали еще 18 вышек сотовой связи в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ за неделю атаковали 18 вышек сотовой связи

© Flickr / smithВышка сотовой связи
Вышка сотовой связи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Flickr / smith
Вышка сотовой связи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 июн – РИА Новости. Украинские военные за неделю атаковали 18 вышек сотовой связи в Белгородской области, а всего за время проведения спецоперации было порядка 600 ударов по вышкам связи, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"Базовые станции сотовой связи — одна из приоритетных целей для врага. В результате атак ВСУ страдают мирные жители приграничья. Оставаясь без связи, они не могут связаться с родными или вызвать помощь. С начала СВО порядка 600 ударов по вышкам связи. Более 400 мы починили. Они бьют — мы восстанавливаем. За прошедшую неделю 18 поврежденных. За этот же период отремонтировали 15 станций", - написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что в обеспечении безопасности помогают бойцы подразделения "Орлан". Губернатор поблагодарил бойцов, которые рискуя своей жизнью, выполняют боевые задачи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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