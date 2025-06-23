Рейтинг@Mail.ru
ВСУ минируют тыловые районы Сумской области, рассказал боец "Ахмата" - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 23.06.2025 (обновлено: 14:02 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/vsu-2024829745.html
ВСУ минируют тыловые районы Сумской области, рассказал боец "Ахмата"
ВСУ минируют тыловые районы Сумской области, рассказал боец "Ахмата" - РИА Новости, 23.06.2025
ВСУ минируют тыловые районы Сумской области, рассказал боец "Ахмата"
ВСУ минируют тыловые районы Сумской области, оставляя себе только "дорогу жизни", сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей на... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:34:00+03:00
2025-06-23T14:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
КУРСК, 23 июн - РИА Новости. ВСУ минируют тыловые районы Сумской области, оставляя себе только "дорогу жизни", сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей на данном участке в составе группировки войск "Север", с позывным "Аид". "По территории Сумской области идут минирования, где-то подрывы мостов. Идет минирование глубоких тыловых позиций, что за ними раньше не было замечено, потому что обычно минируется передний край и второй рубеж, сейчас минируется уже третий и четвертый уже. Даже несмотря на то, что первый рубеж на месте, третий и четвертый начинает минироваться. То есть, они оставляют себе так называемую дорогу жизни. Все остальное подлежит минированию, причем с хорошими инженерными заграждениями", - пояснил "Аид". По его словам, также ВСУ в Сумской области сейчас готовят танковые рвы и ведут установку заграждений по типу "зубы дракона". "Но вряд ли это что-то поменяет", - считает "Аид". За минувший месяц российские войска установили контроль над 10 населенными пунктами Сумской области.
https://ria.ru/20250623/sumy-2024808083.html
https://ria.ru/20250622/sumy-2024594233.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ минируют тыловые районы Сумской области, рассказал боец "Ахмата"

ВСУ минируют тыловые районы Сумской области, оставляя себе только дорогу жизни

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 23 июн - РИА Новости. ВСУ минируют тыловые районы Сумской области, оставляя себе только "дорогу жизни", сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей на данном участке в составе группировки войск "Север", с позывным "Аид".
"По территории Сумской области идут минирования, где-то подрывы мостов. Идет минирование глубоких тыловых позиций, что за ними раньше не было замечено, потому что обычно минируется передний край и второй рубеж, сейчас минируется уже третий и четвертый уже. Даже несмотря на то, что первый рубеж на месте, третий и четвертый начинает минироваться. То есть, они оставляют себе так называемую дорогу жизни. Все остальное подлежит минированию, причем с хорошими инженерными заграждениями", - пояснил "Аид".
Удар Искандером по центру подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
ВС России поразили центр подготовки мобилизованных ВСУ в районе Сум
Вчера, 12:33
По его словам, также ВСУ в Сумской области сейчас готовят танковые рвы и ведут установку заграждений по типу "зубы дракона".
"Но вряд ли это что-то поменяет", - считает "Аид".
За минувший месяц российские войска установили контроль над 10 населенными пунктами Сумской области.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В Сумах обострилась напряженность между местными силовиками и ВСУ
22 июня, 10:14
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала