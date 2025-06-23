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ВСУ минируют тыловые районы Сумской области, рассказал боец "Ахмата"
ВСУ минируют тыловые районы Сумской области, рассказал боец "Ахмата" - РИА Новости, 23.06.2025
ВСУ минируют тыловые районы Сумской области, рассказал боец "Ахмата"
ВСУ минируют тыловые районы Сумской области, оставляя себе только "дорогу жизни", сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей на... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:34:00+03:00
2025-06-23T13:34:00+03:00
2025-06-23T14:02:00+03:00
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КУРСК, 23 июн - РИА Новости. ВСУ минируют тыловые районы Сумской области, оставляя себе только "дорогу жизни", сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей на данном участке в составе группировки войск "Север", с позывным "Аид". "По территории Сумской области идут минирования, где-то подрывы мостов. Идет минирование глубоких тыловых позиций, что за ними раньше не было замечено, потому что обычно минируется передний край и второй рубеж, сейчас минируется уже третий и четвертый уже. Даже несмотря на то, что первый рубеж на месте, третий и четвертый начинает минироваться. То есть, они оставляют себе так называемую дорогу жизни. Все остальное подлежит минированию, причем с хорошими инженерными заграждениями", - пояснил "Аид". По его словам, также ВСУ в Сумской области сейчас готовят танковые рвы и ведут установку заграждений по типу "зубы дракона". "Но вряд ли это что-то поменяет", - считает "Аид". За минувший месяц российские войска установили контроль над 10 населенными пунктами Сумской области.
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сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ минируют тыловые районы Сумской области, рассказал боец "Ахмата"
ВСУ минируют тыловые районы Сумской области, оставляя себе только дорогу жизни