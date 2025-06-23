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ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 23.06.2025
ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области
Удары нанесены по пункту временной дислокации (ПВД) украинских войск, уничтожены подразделения и несколько единиц техники ВСУ, в том числе грузовик с минами, в... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:18:00+03:00
2025-06-23T11:18:00+03:00
2025-06-23T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Удары нанесены по пункту временной дислокации (ПВД) украинских войск, уничтожены подразделения и несколько единиц техники ВСУ, в том числе грузовик с минами, в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, было нанесено пять ударов по Сумскому, Шосткинскому и Конотопскому районам. "Сорвана попытка контратаки в приграничном районе, уничтожено подразделение и 7 единиц техники; уничтожены вышка связи и небольшая команда дроноводов; уничтожен грузовик с минами и подразделение занимающееся минированием; прилет в ПВД, ровно по свежеприбывшему пополнению в сотню военных", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что в направлении Николаева на подконтрольной Киеву части Херсонской области произошел взрыв, предварительно, в районе ПВД украинских войск.
https://ria.ru/20250623/kherson-2024735373.html
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Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Николаев (Украина), Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области
ВС РФ нанесли удары по подразделениям и технике ВСУ в Сумской области