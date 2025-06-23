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ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 23.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/vsu-2024779688.html
ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 23.06.2025
ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области
Удары нанесены по пункту временной дислокации (ПВД) украинских войск, уничтожены подразделения и несколько единиц техники ВСУ, в том числе грузовик с минами, в... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:18:00+03:00
2025-06-23T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
николаев (украина)
киев
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Удары нанесены по пункту временной дислокации (ПВД) украинских войск, уничтожены подразделения и несколько единиц техники ВСУ, в том числе грузовик с минами, в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, было нанесено пять ударов по Сумскому, Шосткинскому и Конотопскому районам. "Сорвана попытка контратаки в приграничном районе, уничтожено подразделение и 7 единиц техники; уничтожены вышка связи и небольшая команда дроноводов; уничтожен грузовик с минами и подразделение занимающееся минированием; прилет в ПВД, ровно по свежеприбывшему пополнению в сотню военных", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что в направлении Николаева на подконтрольной Киеву части Херсонской области произошел взрыв, предварительно, в районе ПВД украинских войск.
https://ria.ru/20250623/kherson-2024735373.html
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сумская область
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сумская область, николаев (украина), киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Николаев (Украина), Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области

ВС РФ нанесли удары по подразделениям и технике ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Удары нанесены по пункту временной дислокации (ПВД) украинских войск, уничтожены подразделения и несколько единиц техники ВСУ, в том числе грузовик с минами, в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, было нанесено пять ударов по Сумскому, Шосткинскому и Конотопскому районам.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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06:36
"Сорвана попытка контратаки в приграничном районе, уничтожено подразделение и 7 единиц техники; уничтожены вышка связи и небольшая команда дроноводов; уничтожен грузовик с минами и подразделение занимающееся минированием; прилет в ПВД, ровно по свежеприбывшему пополнению в сотню военных", - заявил собеседник агентства.
Он добавил, что в направлении Николаева на подконтрольной Киеву части Херсонской области произошел взрыв, предварительно, в районе ПВД украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьНиколаев (Украина)КиевСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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