https://ria.ru/20250623/vsu-2024779688.html

ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 23.06.2025

ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области

Удары нанесены по пункту временной дислокации (ПВД) украинских войск, уничтожены подразделения и несколько единиц техники ВСУ, в том числе грузовик с минами, в... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:18:00+03:00

2025-06-23T11:18:00+03:00

2025-06-23T11:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Удары нанесены по пункту временной дислокации (ПВД) украинских войск, уничтожены подразделения и несколько единиц техники ВСУ, в том числе грузовик с минами, в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, было нанесено пять ударов по Сумскому, Шосткинскому и Конотопскому районам. "Сорвана попытка контратаки в приграничном районе, уничтожено подразделение и 7 единиц техники; уничтожены вышка связи и небольшая команда дроноводов; уничтожен грузовик с минами и подразделение занимающееся минированием; прилет в ПВД, ровно по свежеприбывшему пополнению в сотню военных", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что в направлении Николаева на подконтрольной Киеву части Херсонской области произошел взрыв, предварительно, в районе ПВД украинских войск.

https://ria.ru/20250623/kherson-2024735373.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, николаев (украина), киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф