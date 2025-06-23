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ВСУ перебрасывают резервы под Красноармейск, сообщил Пушилин - РИА Новости, 23.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/vsu-2024759619.html
ВСУ перебрасывают резервы под Красноармейск, сообщил Пушилин
ВСУ перебрасывают резервы под Красноармейск, сообщил Пушилин - РИА Новости, 23.06.2025
ВСУ перебрасывают резервы под Красноармейск, сообщил Пушилин
ВСУ перебрасывают резервы в сторону Красноармейска и пытаются контратаковать, но российские силы продолжают освобождение территории и охват города перед его... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:06:00+03:00
2025-06-23T10:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ВСУ перебрасывают резервы в сторону Красноармейска и пытаются контратаковать, но российские силы продолжают освобождение территории и охват города перед его освобождением, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Красноармейское направление. Там ряд горячих точек, противник сопротивляется, перебрасывает резервы, пытается контратаковать. В районе Котлино, Новотроицкого там, скажем так, достаточно горячо. Но наши подразделения знают, что делать и выверенно продолжают освобождение территории и охват Красноармейска перед его освобождением", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24". Он добавил, что также достаточно серьезные успехи у российских войск на константиновском направлении, где основные боевые действия сейчас развернулись в районе Яблоновки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ перебрасывают резервы под Красноармейск, сообщил Пушилин

Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы под Красноармейск и пытаются контратаковать

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ВСУ перебрасывают резервы в сторону Красноармейска и пытаются контратаковать, но российские силы продолжают освобождение территории и охват города перед его освобождением, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Красноармейское направление. Там ряд горячих точек, противник сопротивляется, перебрасывает резервы, пытается контратаковать. В районе Котлино, Новотроицкого там, скажем так, достаточно горячо. Но наши подразделения знают, что делать и выверенно продолжают освобождение территории и охват Красноармейска перед его освобождением", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".
Он добавил, что также достаточно серьезные успехи у российских войск на константиновском направлении, где основные боевые действия сейчас развернулись в районе Яблоновки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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