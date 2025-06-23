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ВСУ перебрасывают резервы под Красноармейск, сообщил Пушилин
ВСУ перебрасывают резервы под Красноармейск, сообщил Пушилин - РИА Новости, 23.06.2025
ВСУ перебрасывают резервы под Красноармейск, сообщил Пушилин
ВСУ перебрасывают резервы в сторону Красноармейска и пытаются контратаковать, но российские силы продолжают освобождение территории и охват города перед его... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:06:00+03:00
2025-06-23T10:06:00+03:00
2025-06-23T10:06:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ВСУ перебрасывают резервы в сторону Красноармейска и пытаются контратаковать, но российские силы продолжают освобождение территории и охват города перед его освобождением, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Красноармейское направление. Там ряд горячих точек, противник сопротивляется, перебрасывает резервы, пытается контратаковать. В районе Котлино, Новотроицкого там, скажем так, достаточно горячо. Но наши подразделения знают, что делать и выверенно продолжают освобождение территории и охват Красноармейска перед его освобождением", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24". Он добавил, что также достаточно серьезные успехи у российских войск на константиновском направлении, где основные боевые действия сейчас развернулись в районе Яблоновки.
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красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ перебрасывают резервы под Красноармейск, сообщил Пушилин
Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы под Красноармейск и пытаются контратаковать