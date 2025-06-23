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ВСУ перебрасывают резервы под Красноармейск, сообщил Пушилин

ВСУ перебрасывают резервы под Красноармейск, сообщил Пушилин - РИА Новости, 23.06.2025

ВСУ перебрасывают резервы под Красноармейск, сообщил Пушилин

ВСУ перебрасывают резервы в сторону Красноармейска и пытаются контратаковать, но российские силы продолжают освобождение территории и охват города перед его... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:06:00+03:00

2025-06-23T10:06:00+03:00

2025-06-23T10:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ВСУ перебрасывают резервы в сторону Красноармейска и пытаются контратаковать, но российские силы продолжают освобождение территории и охват города перед его освобождением, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Красноармейское направление. Там ряд горячих точек, противник сопротивляется, перебрасывает резервы, пытается контратаковать. В районе Котлино, Новотроицкого там, скажем так, достаточно горячо. Но наши подразделения знают, что делать и выверенно продолжают освобождение территории и охват Красноармейска перед его освобождением", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24". Он добавил, что также достаточно серьезные успехи у российских войск на константиновском направлении, где основные боевые действия сейчас развернулись в районе Яблоновки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

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красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность