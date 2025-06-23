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ВС России уничтожили усилители сигналов связи ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.06.2025
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05:58 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/vsu-2024733011.html
ВС России уничтожили усилители сигналов связи ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили усилители сигналов связи ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.06.2025
ВС России уничтожили усилители сигналов связи ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили в Запорожской области усилители сигналов связи, которые... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T05:58:00+03:00
2025-06-23T05:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили в Запорожской области усилители сигналов связи, которые используются для управления БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения воздушной разведки позиций противника операторами БПЛА выявлены выносные антенны, предназначенные для усиления сигнала работы дронов ВСУ. Благодаря высокому профессионализму и оперативности наши операторы FPV-дронов уничтожили элементы системы связи украинских националистов", - сообщили в Минобороны. Как отметили в военном ведомстве, 42-я гвардейская мотострелковая дивизия группировки "Днепр" демонстрирует высокую эффективность и профессионализм при боевой работе в зоне СВО, используя для выполнения задач FPV-дроны. "Мы стараемся убирать "глаза" противника, работаем по их разведке, по ретрансляторам, чтобы они не успевали наблюдать за нашими бойцами - куда передвигаемся, что делаем - пытаемся работать на опережение", - рассказал журналистам оператор FPV-дрона подразделения 42-й дивизии с позывным "Ахмед".
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024644810.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность
ВС России уничтожили усилители сигналов связи ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов уничтожили в Запорожской области усилители сигналов связи

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили в Запорожской области усилители сигналов связи, которые используются для управления БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки позиций противника операторами БПЛА выявлены выносные антенны, предназначенные для усиления сигнала работы дронов ВСУ. Благодаря высокому профессионализму и оперативности наши операторы FPV-дронов уничтожили элементы системы связи украинских националистов", - сообщили в Минобороны.
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Как отметили в военном ведомстве, 42-я гвардейская мотострелковая дивизия группировки "Днепр" демонстрирует высокую эффективность и профессионализм при боевой работе в зоне СВО, используя для выполнения задач FPV-дроны.
"Мы стараемся убирать "глаза" противника, работаем по их разведке, по ретрансляторам, чтобы они не успевали наблюдать за нашими бойцами - куда передвигаемся, что делаем - пытаемся работать на опережение", - рассказал журналистам оператор FPV-дрона подразделения 42-й дивизии с позывным "Ахмед".
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
 
 
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