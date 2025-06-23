https://ria.ru/20250623/vsu-2024733011.html

ВС России уничтожили усилители сигналов связи ВСУ в Запорожской области

ВС России уничтожили усилители сигналов связи ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.06.2025

ВС России уничтожили усилители сигналов связи ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили в Запорожской области усилители сигналов связи, которые... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T05:58:00+03:00

2025-06-23T05:58:00+03:00

2025-06-23T05:58:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили в Запорожской области усилители сигналов связи, которые используются для управления БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения воздушной разведки позиций противника операторами БПЛА выявлены выносные антенны, предназначенные для усиления сигнала работы дронов ВСУ. Благодаря высокому профессионализму и оперативности наши операторы FPV-дронов уничтожили элементы системы связи украинских националистов", - сообщили в Минобороны. Как отметили в военном ведомстве, 42-я гвардейская мотострелковая дивизия группировки "Днепр" демонстрирует высокую эффективность и профессионализм при боевой работе в зоне СВО, используя для выполнения задач FPV-дроны. "Мы стараемся убирать "глаза" противника, работаем по их разведке, по ретрансляторам, чтобы они не успевали наблюдать за нашими бойцами - куда передвигаемся, что делаем - пытаемся работать на опережение", - рассказал журналистам оператор FPV-дрона подразделения 42-й дивизии с позывным "Ахмед".

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024644810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность