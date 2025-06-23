ВС России уничтожили усилители сигналов связи ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов уничтожили в Запорожской области усилители сигналов связи
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Операторы FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили в Запорожской области усилители сигналов связи, которые используются для управления БПЛА ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки позиций противника операторами БПЛА выявлены выносные антенны, предназначенные для усиления сигнала работы дронов ВСУ. Благодаря высокому профессионализму и оперативности наши операторы FPV-дронов уничтожили элементы системы связи украинских националистов", - сообщили в Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, 42-я гвардейская мотострелковая дивизия группировки "Днепр" демонстрирует высокую эффективность и профессионализм при боевой работе в зоне СВО, используя для выполнения задач FPV-дроны.
"Мы стараемся убирать "глаза" противника, работаем по их разведке, по ретрансляторам, чтобы они не успевали наблюдать за нашими бойцами - куда передвигаемся, что делаем - пытаемся работать на опережение", - рассказал журналистам оператор FPV-дрона подразделения 42-й дивизии с позывным "Ахмед".
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