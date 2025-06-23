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В Кремле ожидают, что на неделе появятся данные по дате встречи с Киевом
В Кремле ожидают, что на неделе появятся данные по дате встречи с Киевом - РИА Новости, 23.06.2025
В Кремле ожидают, что на неделе появятся данные по дате встречи с Киевом
Россия ожидает, что на этой неделе появятся прикидки по дате новых переговоров с Украиной, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:09:00+03:00
2025-06-23T18:09:00+03:00
2025-06-23T18:19:00+03:00
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киев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия ожидает, что на этой неделе появятся прикидки по дате новых переговоров с Украиной, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы ожидаем что на этой неделе какие-то прикидки по третьему раунду будут, появятся. Сейчас трудно гадать, какие-то даты должны появиться", - сказал Песков.
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россия, киев, украина, в мире, дмитрий песков
Россия, Киев, Украина, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле ожидают, что на неделе появятся данные по дате встречи с Киевом
Песков: РФ ожидает, что на неделе появятся данные по дате встречи с Украиной