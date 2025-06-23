https://ria.ru/20250623/vstrecha-2024916776.html

В Кремле ожидают, что на неделе появятся данные по дате встречи с Киевом

В Кремле ожидают, что на неделе появятся данные по дате встречи с Киевом - РИА Новости, 23.06.2025

В Кремле ожидают, что на неделе появятся данные по дате встречи с Киевом

Россия ожидает, что на этой неделе появятся прикидки по дате новых переговоров с Украиной, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:09:00+03:00

2025-06-23T18:09:00+03:00

2025-06-23T18:19:00+03:00

россия

киев

украина

в мире

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия ожидает, что на этой неделе появятся прикидки по дате новых переговоров с Украиной, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы ожидаем что на этой неделе какие-то прикидки по третьему раунду будут, появятся. Сейчас трудно гадать, какие-то даты должны появиться", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250623/peregovory-2024835702.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, украина, в мире, дмитрий песков