https://ria.ru/20250623/vstrecha-2024864005.html

Путин пообщался с выпускниками военных вузов в неформальной обстановке

Путин пообщался с выпускниками военных вузов в неформальной обстановке - РИА Новости, 23.06.2025

Путин пообщался с выпускниками военных вузов в неформальной обстановке

Президент РФ Владимир Путин после встречи с выпускниками вузов военных и силовых ведомств пообщался с участниками мероприятия в неформальной обстановке,... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:34:00+03:00

2025-06-23T15:34:00+03:00

2025-06-23T17:17:00+03:00

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

создание в россии нового учебника по истории

политика

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после встречи с выпускниками вузов военных и силовых ведомств пообщался с участниками мероприятия в неформальной обстановке, передает корреспондент РИА Новости. Путин коротко поговорил с участниками встречи, а затем сделал с ними общее фото. Один из участников разговора попросил президента сделать с ним "селфи". Церемония встречи прошла в понедельник в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Во встрече приняли участие более 600 выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.

https://ria.ru/20250623/putin-2024854339.html

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Общение Путина с выпускниками военных вузов в неформальной обстановке "Уверен, у вас подготовка хорошая". Путин пообщался с выпускниками военных вузов в Кремле 2025-06-23T15:34 true PT1M24S

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владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), создание в россии нового учебника по истории, политика