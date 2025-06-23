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Песков: встреча Путина с главой МИД Ирана планировалась до ударов США - РИА Новости, 23.06.2025
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13:40 23.06.2025 (обновлено: 13:48 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/vstrecha-2024831047.html
Песков: встреча Путина с главой МИД Ирана планировалась до ударов США
Песков: встреча Путина с главой МИД Ирана планировалась до ударов США - РИА Новости, 23.06.2025
Песков: встреча Путина с главой МИД Ирана планировалась до ударов США
Встреча президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи планировалась еще до ударов США по иранским объектам, но после них приобрела особую... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:40:00+03:00
2025-06-23T13:48:00+03:00
иран
в мире
сша
россия
владимир путин
аббас аракчи
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи планировалась еще до ударов США по иранским объектам, но после них приобрела особую актуальность, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, действительно это так. Это так, но после ударов она приобрела дополнительную особенную актуальность", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, планировалась ли встреча Путина и Аракчи еще до ударов США по объектам Ирана.Путин в понедельник в Кремле встретился с главой МИД Ирана.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
https://ria.ru/20250623/putin-2024811583.html
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иран, в мире, сша, россия, владимир путин, аббас аракчи, дмитрий песков, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Иран, В мире, США, Россия, Владимир Путин, Аббас Аракчи, Дмитрий Песков, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Песков: встреча Путина с главой МИД Ирана планировалась до ударов США

Песков: встреча Путина с Аракчи приобрела особую актуальность после ударов США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи планировалась еще до ударов США по иранским объектам, но после них приобрела особую актуальность, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, действительно это так. Это так, но после ударов она приобрела дополнительную особенную актуальность", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, планировалась ли встреча Путина и Аракчи еще до ударов США по объектам Ирана.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Россия предпринимает усилия, чтобы помочь иранскому народу, заявил Путин
Вчера, 12:43
Путин в понедельник в Кремле встретился с главой МИД Ирана.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Руки прочь от Ирана: антивоенные митинги в США - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Руки прочь от Ирана": антивоенные митинги в США
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