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Российские военные эвакуировали двух жителей в Харьковской области
Российские военные эвакуировали двух жителей в Харьковской области - РИА Новости, 23.06.2025
Российские военные эвакуировали двух жителей в Харьковской области
Российские военные эвакуировали двух жителей Стрелечья Харьковской области на территорию России, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:52:00+03:00
2025-06-23T17:52:00+03:00
2025-06-23T17:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
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харьковская область
виталий ганчев
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Российские военные эвакуировали двух жителей Стрелечья Харьковской области на территорию России, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "Бойцы Вооружённых Сил Российской Федерации эвакуировали два человека из населённого пункта Стрелечья Харьковской области", - сообщил Ганчев. По его словам, люди не хотели выезжать из родного села, пока их дом не был разрушен в результате обстрела ВСУ, с просьбой об эвакуации они обратились к российским военным. По информации Ганчева, их вывезли на территорию России.
https://ria.ru/20250622/mid-2024584333.html
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россия, харьковская область, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев
Российские военные эвакуировали двух жителей в Харьковской области
Российские военные эвакуировали двух жителей Стрелечья Харьковской области