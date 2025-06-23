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VK Fest 2025 прошёл в Сириусе и собрал тысячи гостей

VK Fest 2025 прошёл в Сириусе и собрал тысячи гостей - РИА Новости, 23.06.2025

VK Fest 2025 прошёл в Сириусе и собрал тысячи гостей

VK Fest состоялся на Медальной площади Олимпийского парка 21 июня. Все билеты были распроданы. На главной сцене выступили Три дня дождя, "Комната культуры",... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:34:00+03:00

2025-06-23T11:34:00+03:00

2025-06-23T11:34:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. VK Fest состоялся на Медальной площади Олимпийского парка 21 июня. Все билеты были распроданы. На главной сцене выступили Три дня дождя, "Комната культуры", Юлия Савичева, BLIZKEY, JANAGA, Найк Борзов, JONY и Betsy. На стенде VK Видео прошли автограф-сессии с Гурамом Амаряном, TENDERLYBAE, Вадимом Спириденковым, Катей Адушкиной, Kamil и AminKa. Гости послушали научный стендап, поучаствовали в "Пит-стоп-челлендже", мастер-классах по парфюмерии и каллиграфии, посетили зону новой киносказки "Горыныч" и поиграли в флорбол с талисманом хоккейного клуба "Сочи" — леопардом Лео."Мы очень рады четвёртый год встречать лето вместе с вами, жителями и гостями Краснодарского края. Нам каждый раз очень приятно возвращаться к вам. И всегда очень ответственно. Ведь 70% наших посетителей в Сириусе — это туристы, которые приехали из разных концов страны. А значит, можно сказать, что VK Fest в Сириусе мы показываем всей России. Сегодня вместе с нами проводят лучшие выходные этого лета тысячи людей. Мы видим, как растёт интерес к фестивалю, как он объединяет людей разных возрастов и увлечений. И это вдохновляет нас делать его ещё ярче, душевнее и по-настоящему незабываемым", — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.В разгар фестиваля на главной сцене произошёл трогательный эпизод. Ведущий Гурам Амарян заметил гостей в свадебных нарядах — Ильдара и Наталью Нуриевых. Молодые люди зарегистрировали брак в местном ЗАГСе и сразу после отправились на VK Fest, чтобы отметить свой семейный праздник. Гурам пригласил молодожёнов на сцену и перед многотысячной аудиторией ещё раз объявил их мужем и женой.Музыкальную часть фестиваля открыла Юлия Савичева. Она исполнила хит Валерии "Метелица" вместе с певцом МУККА — приглашённым артистом, появление которого стало приятным сюрпризом для зрителей. После них на сцену вышла Betsy со своим хитом Sigma Boy, набравшим популярность в мировых стриминговых сервисах. Для гостей также выступили Найк Борзов, JANAGA, "Комната культуры", Три дня дождя и BLIZKEY — он представил новую песню "Азамат" на русском и абхазском языках. Завершился VK Fest в Сириусе под треки JONY.У стенда VK Видео посетители встретились с Гурамом Амаряном, Betsy, TENDERLYBAE, создателями семейного канала Kamil и AminKa, Катей Адушкиной, которая высоко оценила организацию фестиваля, и Вадимом Спириденковым — он отметил душевность людей на юге. Инфлюенсеры провели автограф-сессии и сделали сотни совместных фото с поклонниками.На VK Fest было много развлечений для детей. Юные гости сыграли во флорбол с леопардом Лео из хоккейного клуба "Сочи", повеселились с персонажами мультфильма "Три кота" — Коржиком, Компотом и Карамелькой в зоне СТС Kids, посмотрели на зрелищные химические опыты, поучаствовали в конкурсе от создателей новой киносказки "Горыныч" и квестах от VananaPark.На научных стендапах студенты и учёные Научно-технологического университета "Сириус" рассказали о генетике, биоинформатике, растениях-вампирах и влиянии экологии на организм. В креативных зонах гости создавали авторские ароматы, браслеты, икебаны и пробовали себя в каллиграфии вместе с проектом АРТ-ИКЕБАНА.На Медальной площади гостей встречал полноразмерный болид "Формулы-1" от Сириус Автодрома. Здесь прошёл "Пит-стоп-челлендж" — каждый смог попробовать на скорость заменить слики на спорткаре. Самые быстрые участники выиграли мастер-класс по вождению болида. Сочинский художник Сергей Стеценко представил новую коллекцию картин, посвящённую машинам, и расписал автомобиль прямо на площадке.На фестивале профессиональные фотографы снимали гостей. Поискать фото с собой можно в приложении Облако Mail, загрузив селфи. В зоне VK Знакомств посетители оставляли анкеты и искали себе пару. VK Сообщества провели квест с подарками, а в VK Store продавался фирменный мерч. На фудкорте предлагали сувлаки, бургеры, азиатские вафли и другой стритфуд народов мира.VK Fest уже прошёл в Челябинске и Сириусе. Следующая остановка фестиваля — Казань. Праздник пройдёт у Центра семьи "Казан" 29 июня. Потом VK Fest отправится в Санкт-Петербург — событие состоится в Парке 300-летия 5 и 6 июля. Завершится тур в Москве 19 и 20 июля. Билеты доступны на vkfest.ru

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https://ria.ru/20250404/film-2009301443.html

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краснодарский край, россия, челябинск, юлия савичева, vk fest, соцсети, вконтакте