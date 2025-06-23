Его любили Катрин Денев, Бриджит Бардо, Джейн Фонда: история Роже Вадима
© Getty Images / STILLSРоже Вадим и его жена, датская актриса Аннет Стройберг
© Getty Images / STILLS
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Вадима Игоревича Племянникова можно назвать очень счастливым мужчиной. Ведь он был женат на самых красивых женщинах в мире. Судите сами: он состоял в браке с актрисами Джейн Фондой, Брижит Бардо, Аннетт Стройберг, Катрин Денёв. Помимо этого, у него был бурный роман с актрисой Сильвией Кристель, сыгравшей в фильме "Эммануэль".
Но большинство его поклонников не знали о том, что режиссер, которым гордились французы, многие свои черты характера объяснял одной фразой…
Сын русского белоэмигранта
Вадим Игоревич Племянников родился 26 января 1928 в Париже. Его отец Игорь Николаевич Племянников был русским белоэмигрантом, уехавшим из России во Францию в начале 1920-х годов, и служил французским дипломатом.
© предоставлено галереей "Наши художники"Выставка "Парижачьи". Роберт Фальк. На бульваре. Париж. Середина 1930-х.
Выставка "Парижачьи". Роберт Фальк. На бульваре. Париж. Середина 1930-х.
Свое детство Вадим провел в Турции и Египте, где работал отец. После его смерти они с матерью, которая была француженкой, вернулись во Францию.
В юности Племянников решил стать актером. В 16 лет, взяв сценический псевдоним – Роже Вадим, под этим именем дебютировал на театральной сцене.
Примерно в это время он написал роман и представил его писателю Андре Жиду. Последний довольно критично оценил литературное начинание Вадима, но зато познакомил его с режиссером Марком Аллегре, у которого Вадим начал работать ассистентом и соавтором сценария.
© Getty Images / Francois LOCHONАктриса Сильвия Кристель и режиссер Роже Вадим
© Getty Images / Francois LOCHON
Актриса Сильвия Кристель и режиссер Роже Вадим
Брижит Племянникова
На пробах и произошла судьбоносная встреча Роже Вадима с Бриджит Бардо, в которой будущий режиссер разглядел огромный потенциал.
В 1952 году, когда Роже Вадиму было 24, а Брижит Бардо – 18, они поженились, совершив обряд церковного бракосочетания, и в браке с ним актриса носила имя Брижит Племянникова.
Уже дебютная режиссерская работа Роже Вадима – "И Бог создал женщину" – принесла ему всемирную славу, стала классикой французского кинематографа, а Брижит Бардо сразу вспыхнула сверхновой на небосклоне кино.
© Getty Images / BettmannАктриса Брижит Бардо и ее муж, кинорежиссер Роже Вадим, покидают здание суда во время бракоразводного процесса
© Getty Images / Bettmann
Актриса Брижит Бардо и ее муж, кинорежиссер Роже Вадим, покидают здание суда во время бракоразводного процесса
Критики говорили: "Роже создал Брижит". Вадим же на это отвечал: "Я был всего лишь шлифовщиком, который обработал и подарил миру настоящий алмаз". К сожалению, брак просуществовал недолго, Брижит Бардо познакомилась с актером Жан-Луи Трентиньяном, влюбилась в него и ушла от мужа.
А Роже Вадим вскоре женился во второй раз – на датской актрисе Аннет Стройберг, но и этот брак тоже не был долговечным – спустя 2 года супруги развелись. Их дочь Натали после развода осталась с отцом.
Огранщик алмазов
Следующей любовью и гражданской супругой режиссера становится 19-летняя Катрин Денев, родившая ему сына Кристиана Вадима. На момент их знакомства она была никому не известной начинающей актрисой, а Роже Вадим возвел ее на пьедестал, сделав звездой.
© Getty Images / Keystone-FranceРоже Вадим и Катрин Денев на съемках фильма "Грех и добродетель"
© Getty Images / Keystone-France
Роже Вадим и Катрин Денев на съемках фильма "Грех и добродетель"
Французы поражались тому, с какой легкостью мужчина с самой обычной внешностью покоряет таких невероятных красавиц.
Катрин Денев говорила о нем: "Прежде всего исключительный шарм Вадима, который так неотразимо действует на женщин. Мне даже трудно объяснить, в чем он состоит: манера говорить, улыбка, голос... Я также бы отметила такое его качество как щедрость. Она проявляется не только в постоянном стремлении помочь друзьям и близким в решении финансовых проблем, но и в его душевной широте, доброте".
© AP PhotoФранцузский кинорежиссер Роже Вадим и актриса Катрин Денев в нью-йоркском аэропорту Айдлуайлд. 13 декабря 1961
© AP Photo
Французский кинорежиссер Роже Вадим и актриса Катрин Денев в нью-йоркском аэропорту Айдлуайлд. 13 декабря 1961
Сам же Роже отводил себе скромную роль огранщика алмазов, создавая звезд первой величины на французском небосклоне.
Секрет обольстителя
Он был женат еще трижды. Его женами стали американская актриса Джейн Фонда, наследница богатого рода крупных промышленников Катрин Шнайдер и театральная актриса Мари-Кристин Барро.
© Getty Images / Archive PhotosАмериканская актриса Джейн Фонда с мужем, французским режиссером Роже Вадимом
© Getty Images / Archive Photos
Американская актриса Джейн Фонда с мужем, французским режиссером Роже Вадимом
Всего у Роже Вадима было четверо детей от разных браков. Удивительно, но со всеми женами ему удавалось сохранять прекрасные отношения и после развода.
Режиссера частенько просили рассказать о секретах покорения женщин, на что Роже Вадим отвечал: "Должен вас разочаровать, нет у меня никаких ни формул, ни рецептов. Я, видимо, наделен какой-то внутренней антенной, позволяющей улавливать желания слабого пола. В противоположность донжуану, который подчиняет их своей воле, превращает в рабынь, я стремлюсь понять женскую душу, всё, что ее волнует и беспокоит. И мне обычно отвечают взаимностью".
© Getty Images / INAФранцузский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер Роже Вадим
© Getty Images / INA
Французский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер Роже Вадим
Его русские корни
Режиссер дважды смог побывать в России – во времена хрущевской оттепели и в середине 1990-х гг. Он всегда помнил о своих русских корнях и считал себя французом только наполовину.
© Getty Images / Laurent SOLAБрижит Бардо и Роже Вадим на вечеринке в честь 100-летия кинематографа в Сен-Тропе, Франция. Июль 1995
© Getty Images / Laurent SOLA
Брижит Бардо и Роже Вадим на вечеринке в честь 100-летия кинематографа в Сен-Тропе, Франция. Июль 1995
Многие обращали внимание на такие исконно русские черты, как широту души и щедрость натуры, которыми отличался режиссер.
Умер Роже Вадим 11 февраля 2000 года в Париже. На его похоронах проводить в последний путь классика кинематографа пришли все его бывшие жены.
© Getty Images / Frederic GARCIAРоже Вадим и Мари-Кристин Барро на своей свадьбе 21 декабря 1990 года во Франции
© Getty Images / Frederic GARCIA
Роже Вадим и Мари-Кристин Барро на своей свадьбе 21 декабря 1990 года во Франции
Одна из них Мари-Кристин Барро вспоминала: "Он не был мачо. У него было большое русское сердце. Расставаясь с женщиной, он умел не ссориться с ней. Все его бывшие жены были рядом со мной, когда его не стало".