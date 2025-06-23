https://ria.ru/20250623/vadim-2024857500.html

Его любили Катрин Денев, Бриджит Бардо, Джейн Фонда: история Роже Вадима

Его любили Катрин Денев, Бриджит Бардо, Джейн Фонда: история Роже Вадима - РИА Новости, 23.06.2025

Его любили Катрин Денев, Бриджит Бардо, Джейн Фонда: история Роже Вадима

Вадима Игоревича Племянникова можно назвать очень счастливым мужчиной. Ведь он был женат на самых красивых женщинах в мире. Судите сами: он состоял в браке с... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:10:00+03:00

2025-06-23T19:10:00+03:00

2025-06-23T19:10:00+03:00

париж

россия

франция

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джейн фонда

катрин денев

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Вадима Игоревича Племянникова можно назвать очень счастливым мужчиной. Ведь он был женат на самых красивых женщинах в мире. Судите сами: он состоял в браке с актрисами Джейн Фондой, Брижит Бардо, Аннетт Стройберг, Катрин Денёв. Помимо этого, у него был бурный роман с актрисой Сильвией Кристель, сыгравшей в фильме "Эммануэль".Но большинство его поклонников не знали о том, что режиссер, которым гордились французы, многие свои черты характера объяснял одной фразой…Сын русского белоэмигрантаВадим Игоревич Племянников родился 26 января 1928 в Париже. Его отец Игорь Николаевич Племянников был русским белоэмигрантом, уехавшим из России во Францию в начале 1920-х годов, и служил французским дипломатом.Свое детство Вадим провел в Турции и Египте, где работал отец. После его смерти они с матерью, которая была француженкой, вернулись во Францию.В юности Племянников решил стать актером. В 16 лет, взяв сценический псевдоним – Роже Вадим, под этим именем дебютировал на театральной сцене.Примерно в это время он написал роман и представил его писателю Андре Жиду. Последний довольно критично оценил литературное начинание Вадима, но зато познакомил его с режиссером Марком Аллегре, у которого Вадим начал работать ассистентом и соавтором сценария.Брижит ПлемянниковаНа пробах и произошла судьбоносная встреча Роже Вадима с Бриджит Бардо, в которой будущий режиссер разглядел огромный потенциал.В 1952 году, когда Роже Вадиму было 24, а Брижит Бардо – 18, они поженились, совершив обряд церковного бракосочетания, и в браке с ним актриса носила имя Брижит Племянникова.Уже дебютная режиссерская работа Роже Вадима – "И Бог создал женщину" – принесла ему всемирную славу, стала классикой французского кинематографа, а Брижит Бардо сразу вспыхнула сверхновой на небосклоне кино.Критики говорили: "Роже создал Брижит". Вадим же на это отвечал: "Я был всего лишь шлифовщиком, который обработал и подарил миру настоящий алмаз". К сожалению, брак просуществовал недолго, Брижит Бардо познакомилась с актером Жан-Луи Трентиньяном, влюбилась в него и ушла от мужа.А Роже Вадим вскоре женился во второй раз – на датской актрисе Аннет Стройберг, но и этот брак тоже не был долговечным – спустя 2 года супруги развелись. Их дочь Натали после развода осталась с отцом.Огранщик алмазовСледующей любовью и гражданской супругой режиссера становится 19-летняя Катрин Денев, родившая ему сына Кристиана Вадима. На момент их знакомства она была никому не известной начинающей актрисой, а Роже Вадим возвел ее на пьедестал, сделав звездой.Французы поражались тому, с какой легкостью мужчина с самой обычной внешностью покоряет таких невероятных красавиц.Катрин Денев говорила о нем: "Прежде всего исключительный шарм Вадима, который так неотразимо действует на женщин. Мне даже трудно объяснить, в чем он состоит: манера говорить, улыбка, голос... Я также бы отметила такое его качество как щедрость. Она проявляется не только в постоянном стремлении помочь друзьям и близким в решении финансовых проблем, но и в его душевной широте, доброте".Сам же Роже отводил себе скромную роль огранщика алмазов, создавая звезд первой величины на французском небосклоне.Секрет обольстителяОн был женат еще трижды. Его женами стали американская актриса Джейн Фонда, наследница богатого рода крупных промышленников Катрин Шнайдер и театральная актриса Мари-Кристин Барро.Всего у Роже Вадима было четверо детей от разных браков. Удивительно, но со всеми женами ему удавалось сохранять прекрасные отношения и после развода.Режиссера частенько просили рассказать о секретах покорения женщин, на что Роже Вадим отвечал: "Должен вас разочаровать, нет у меня никаких ни формул, ни рецептов. Я, видимо, наделен какой-то внутренней антенной, позволяющей улавливать желания слабого пола. В противоположность донжуану, который подчиняет их своей воле, превращает в рабынь, я стремлюсь понять женскую душу, всё, что ее волнует и беспокоит. И мне обычно отвечают взаимностью".Его русские корниРежиссер дважды смог побывать в России – во времена хрущевской оттепели и в середине 1990-х гг. Он всегда помнил о своих русских корнях и считал себя французом только наполовину.Многие обращали внимание на такие исконно русские черты, как широту души и щедрость натуры, которыми отличался режиссер.Умер Роже Вадим 11 февраля 2000 года в Париже. На его похоронах проводить в последний путь классика кинематографа пришли все его бывшие жены.Одна из них Мари-Кристин Барро вспоминала: "Он не был мачо. У него было большое русское сердце. Расставаясь с женщиной, он умел не ссориться с ней. Все его бывшие жены были рядом со мной, когда его не стало".

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париж, россия, франция, брижит бардо, джейн фонда, катрин денев