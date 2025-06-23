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Свиньи-"пешеходы" из Ревды правила не нарушили, заявили в ГИБДД - РИА Новости, 23.06.2025
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13:07 23.06.2025 (обновлено: 17:05 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/ural-2024889137.html
Свиньи-"пешеходы" из Ревды правила не нарушили, заявили в ГИБДД
Свиньи-"пешеходы" из Ревды правила не нарушили, заявили в ГИБДД - РИА Новости, 23.06.2025
Свиньи-"пешеходы" из Ревды правила не нарушили, заявили в ГИБДД
Погонщикам стада животных разрешается передвижение по дорогам, если не создаются помехи пешеходам и иным участникам, что и было в случае со свиньями,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:07:00+03:00
2025-06-23T17:05:00+03:00
общество
ревда
свердловская область
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Погонщикам стада животных разрешается передвижение по дорогам, если не создаются помехи пешеходам и иным участникам, что и было в случае со свиньями, переходящими проезжую часть в городе Ревда Свердловской области, объяснили РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Ранее в СМИ и ряде Telegram-каналов появился отрывок видео из Ревды, как свиньи идут рядом с пешеходным переходом, их пропускают машины. В прессе пошутили, что животные решили повторить знаменитый снимок с обложки альбома Abbey Road группы The Beatles. Отмечалось также, что якобы жители Ревды не один год жалуются на хрюш, которые "ведут себя по-свински": гуляют по городу, переворачивают мусорные контейнеры и спят в песочницах на детских площадках. "Согласно статье 25-й правил дорожного движения РФ, погонщикам стада животных, скота, разрешается передвижение по дорогам, не создавая помех пешеходам и иным участникам, в соответствии с указанными правилами", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопросы, жаловался ли кто-то из водителей на стадо на проезжей части в Ревде и законен ли такой выгул. "Погонщик с ними ходит", – успокоили в ведомстве. В управлении по информационной политике мэрии муниципалитета на просьбу РИА Новости прокомментировать данную тему уточнили, что "контролем за сельхозживотными занимается Россельхознадзор". Комментарием Россельхознадзора РИА Новости пока не располагает.
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ревда
свердловская область
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общество, ревда, свердловская область, россия
Общество, Ревда, Свердловская область, Россия
Свиньи-"пешеходы" из Ревды правила не нарушили, заявили в ГИБДД

ГАИ: свиньи из свердловской Ревды были с погонщиком и правила не нарушали

Свиньи на улице Ревды в Свердловской области. Кадр видео из соцсетей
Свиньи на улице Ревды в Свердловской области. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Свиньи на улице Ревды в Свердловской области. Кадр видео из соцсетей
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Погонщикам стада животных разрешается передвижение по дорогам, если не создаются помехи пешеходам и иным участникам, что и было в случае со свиньями, переходящими проезжую часть в городе Ревда Свердловской области, объяснили РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Ранее в СМИ и ряде Telegram-каналов появился отрывок видео из Ревды, как свиньи идут рядом с пешеходным переходом, их пропускают машины. В прессе пошутили, что животные решили повторить знаменитый снимок с обложки альбома Abbey Road группы The Beatles. Отмечалось также, что якобы жители Ревды не один год жалуются на хрюш, которые "ведут себя по-свински": гуляют по городу, переворачивают мусорные контейнеры и спят в песочницах на детских площадках.
"Согласно статье 25-й правил дорожного движения РФ, погонщикам стада животных, скота, разрешается передвижение по дорогам, не создавая помех пешеходам и иным участникам, в соответствии с указанными правилами", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопросы, жаловался ли кто-то из водителей на стадо на проезжей части в Ревде и законен ли такой выгул.
"Погонщик с ними ходит", – успокоили в ведомстве.
В управлении по информационной политике мэрии муниципалитета на просьбу РИА Новости прокомментировать данную тему уточнили, что "контролем за сельхозживотными занимается Россельхознадзор". Комментарием Россельхознадзора РИА Новости пока не располагает.
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ОбществоРевдаСвердловская областьРоссия
 
 
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