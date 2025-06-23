Мужчину, чьи свиньи "захватили" Ревду, привлекли к ответственности
Владелец свиней, на которых жалуются жители Ревды, привлечен к ответственности
Свиньи на улице Ревды в Свердловской области. Кадр видео из соцсетей
Свиньи на улице Ревды в Свердловской области. Кадр видео из соцсетей
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Владелец свиней, на бесконтрольный выгул которых по городу Ревда Свердловской области жалуются местные жители, привлечен к административной ответственности, приставы намерены обратиться в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области.
Согласно данным Ревдинского городского суда, в июне 2024 года местному жителю Анатолию Луткову было предписано в течение месяца прекратить деятельность по содержанию сельскохозяйственных животных и бесконтрольный выгул скота. Как указывалось в иске, в хозяйстве мужчины насчитывалось примерно "35-40 голов свиней, 1 голова крупного рогатого скота, овец 10-15 голов", при этом загон для их содержания у него отсутствовал.
Несмотря на решение суда, мужчина продолжил выгул животных на городских улицах – накануне в соцсетях большой резонанс вызвали фото и видео, на которых десятки свиней гуляют по центру Ревды, переходят проезжую часть, мешая дорожному движению, спят в детских песочницах и едят из местных помоек.
"Судебный пристав-исполнитель принимает комплекс мер, направленных на исполнение требований исполнительного документа должником. Мужчина привлечен к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Рассматривается вопрос об обращение в суд за изменением способа исполнения решения суда", - сказала собеседница агентства.
Как добавили РИА Новости в региональной прокуратуре, в связи с выявленными нарушениями при исполнении судебного акта и ведения исполнительного производства прокуратура внесла представление начальнику УФССП России по Свердловской области с требованием об устранении нарушений.
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, ситуация с безнадзорным выгулом свиней находится на контроле в органах прокуратуры, полиции и муниципальных властей. Вероятно, это обстоятельство побудило владельца домашних животных сделать объявление о продаже питомцев, отметил представитель полиции.
"Заявление от местных жителей по данной проблеме, как заверили меня в руководстве территориального УВД, поступило всего одно. Кто-то из местных граждан сообщил в полицию о том, что на улице один из автолихачей сбил кабана. Однако когда стражи порядка прибыли на указанный адрес, выяснилось, что свинья просто наевшись спала, она цела, невредима и спешно ретировалась", - уточнил собеседник агентства.