https://ria.ru/20250623/ural-2024878578.html

Мужчину, чьи свиньи "захватили" Ревду, привлекли к ответственности

Мужчину, чьи свиньи "захватили" Ревду, привлекли к ответственности - РИА Новости, 23.06.2025

Мужчину, чьи свиньи "захватили" Ревду, привлекли к ответственности

Владелец свиней, на бесконтрольный выгул которых по городу Ревда Свердловской области жалуются местные жители, привлечен к административной ответственности,... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:26:00+03:00

2025-06-23T16:26:00+03:00

2025-06-23T17:04:00+03:00

происшествия

свердловская область

ревда

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024886006_0:147:1272:863_1920x0_80_0_0_6af743ce7d0ce55ee8dae3fb7fe053eb.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Владелец свиней, на бесконтрольный выгул которых по городу Ревда Свердловской области жалуются местные жители, привлечен к административной ответственности, приставы намерены обратиться в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области.Согласно данным Ревдинского городского суда, в июне 2024 года местному жителю Анатолию Луткову было предписано в течение месяца прекратить деятельность по содержанию сельскохозяйственных животных и бесконтрольный выгул скота. Как указывалось в иске, в хозяйстве мужчины насчитывалось примерно "35-40 голов свиней, 1 голова крупного рогатого скота, овец 10-15 голов", при этом загон для их содержания у него отсутствовал.Несмотря на решение суда, мужчина продолжил выгул животных на городских улицах – накануне в соцсетях большой резонанс вызвали фото и видео, на которых десятки свиней гуляют по центру Ревды, переходят проезжую часть, мешая дорожному движению, спят в детских песочницах и едят из местных помоек."Судебный пристав-исполнитель принимает комплекс мер, направленных на исполнение требований исполнительного документа должником. Мужчина привлечен к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Рассматривается вопрос об обращение в суд за изменением способа исполнения решения суда", - сказала собеседница агентства.Как добавили РИА Новости в региональной прокуратуре, в связи с выявленными нарушениями при исполнении судебного акта и ведения исполнительного производства прокуратура внесла представление начальнику УФССП России по Свердловской области с требованием об устранении нарушений.По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, ситуация с безнадзорным выгулом свиней находится на контроле в органах прокуратуры, полиции и муниципальных властей. Вероятно, это обстоятельство побудило владельца домашних животных сделать объявление о продаже питомцев, отметил представитель полиции."Заявление от местных жителей по данной проблеме, как заверили меня в руководстве территориального УВД, поступило всего одно. Кто-то из местных граждан сообщил в полицию о том, что на улице один из автолихачей сбил кабана. Однако когда стражи порядка прибыли на указанный адрес, выяснилось, что свинья просто наевшись спала, она цела, невредима и спешно ретировалась", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250623/moskva-2024862315.html

свердловская область

ревда

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловская область, ревда, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)