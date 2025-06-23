https://ria.ru/20250623/ukraina-2024974290.html
Зеленский вряд ли покинет саммит НАТО с новыми обещаниями, пишет Politico
Зеленский вряд ли покинет саммит НАТО с новыми обещаниями, пишет Politico - РИА Новости, 23.06.2025
Зеленский вряд ли покинет саммит НАТО с новыми обещаниями, пишет Politico
Владимир Зеленский вряд ли покинет саммит НАТО в Гааге с новыми обещаниями о помощи или вооружении, пишет газета Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T23:17:00+03:00
2025-06-23T23:17:00+03:00
2025-06-23T23:17:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский вряд ли покинет саммит НАТО в Гааге с новыми обещаниями о помощи или вооружении, пишет газета Politico со ссылкой на источники. "Но Зеленский вряд ли покинет саммит с новыми обещаниями о помощи или крайне необходимом вооружении, таком как средства противовоздушной обороны, даже от поддерживающих его европейцев", - говорится в публикации. По данным источника издания, поскольку от США не ожидается дополнительный помощи в области безопасности, а оставшиеся средства на исходе, киевский режим добивается от президента США Дональда Трампа обещания, что его администрация позволит Украине и её европейским союзникам закупать американское оружие. "Украинцы поняли, что им нужно выяснить, как они смогут самостоятельно покупать оружие", - приводит газета слова источника. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250514/ssha-2016909364.html
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024971972.html
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в мире, украина, россия, гаага, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Гаага, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский вряд ли покинет саммит НАТО с новыми обещаниями, пишет Politico
Politico: Зеленский вряд ли покинет саммит НАТО с новыми обещаниями о помощи