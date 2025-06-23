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В Британии признали катастрофическое положение Украины
В Британии признали катастрофическое положение Украины - РИА Новости, 23.06.2025
В Британии признали катастрофическое положение Украины
ВС России наращивают темп продвижения по всем направлениям в зоне СВО, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:53:00+03:00
2025-06-23T21:53:00+03:00
2025-06-23T21:53:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. ВС России наращивают темп продвижения по всем направлениям в зоне СВО, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."Российское наступление становится все более быстрым, поскольку украинцы способны оказывать все меньшее сопротивления, а количество пехоты, которая пытается оборонять позиции, истощается", — сказал он.Аналитик также указал на то, что сообщения об освобожденных Россией территориях появляются почти каждый день, что явно говорит о незащищенности укрепленных позиций ВСУ.Ранее президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума отметил, что армия России наступает по всей линии соприкосновения каждый день. При этом он указал, что Украина теряет боеготовность, а ВСУ укомплектованы лишь на 47 процентов.Путин также добавил, что там, где ступает нога русского солдата, — то наше.
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россия, украина, владимир путин, александр меркурис, вооруженные силы украины, в мире, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Александр Меркурис, Вооруженные силы Украины, В мире, Великобритания
В Британии признали катастрофическое положение Украины
Меркурис: ВС России активно продвигаются по всем направлениям