Рейтинг@Mail.ru
В Британии признали катастрофическое положение Украины - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024966667.html
В Британии признали катастрофическое положение Украины
В Британии признали катастрофическое положение Украины - РИА Новости, 23.06.2025
В Британии признали катастрофическое положение Украины
ВС России наращивают темп продвижения по всем направлениям в зоне СВО, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:53:00+03:00
2025-06-23T21:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
александр меркурис
вооруженные силы украины
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. ВС России наращивают темп продвижения по всем направлениям в зоне СВО, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."Российское наступление становится все более быстрым, поскольку украинцы способны оказывать все меньшее сопротивления, а количество пехоты, которая пытается оборонять позиции, истощается", — сказал он.Аналитик также указал на то, что сообщения об освобожденных Россией территориях появляются почти каждый день, что явно говорит о незащищенности укрепленных позиций ВСУ.Ранее президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума отметил, что армия России наступает по всей линии соприкосновения каждый день. При этом он указал, что Украина теряет боеготовность, а ВСУ укомплектованы лишь на 47 процентов.Путин также добавил, что там, где ступает нога русского солдата, — то наше.
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024838057.html
https://ria.ru/20250623/kiev-2024826217.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, александр меркурис, вооруженные силы украины, в мире, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Александр Меркурис, Вооруженные силы Украины, В мире, Великобритания
В Британии признали катастрофическое положение Украины

Меркурис: ВС России активно продвигаются по всем направлениям

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. ВС России наращивают темп продвижения по всем направлениям в зоне СВО, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
"Российское наступление становится все более быстрым, поскольку украинцы способны оказывать все меньшее сопротивления, а количество пехоты, которая пытается оборонять позиции, истощается", — сказал он.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Bloomberg: Ближний Восток может затмить Украину на саммите НАТО
Вчера, 14:09
Аналитик также указал на то, что сообщения об освобожденных Россией территориях появляются почти каждый день, что явно говорит о незащищенности укрепленных позиций ВСУ.
Ранее президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума отметил, что армия России наступает по всей линии соприкосновения каждый день. При этом он указал, что Украина теряет боеготовность, а ВСУ укомплектованы лишь на 47 процентов.
Путин также добавил, что там, где ступает нога русского солдата, — то наше.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Медведев: Украина не может подтвердить получение трети военной помощи США
Вчера, 13:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинАлександр МеркурисВооруженные силы УкраиныВ миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала