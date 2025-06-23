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На Украине вице-премьеру, сбежавшему из страны, предъявили обвинение - РИА Новости, 23.06.2025
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18:24 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024925841.html
На Украине вице-премьеру, сбежавшему из страны, предъявили обвинение
На Украине вице-премьеру, сбежавшему из страны, предъявили обвинение - РИА Новости, 23.06.2025
На Украине вице-премьеру, сбежавшему из страны, предъявили обвинение
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник, что предъявило вице-премьеру, министру национального единства страны Алексею... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:24:00+03:00
2025-06-23T18:24:00+03:00
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жилье
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киев
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник, что предъявило вице-премьеру, министру национального единства страны Алексею Чернышову обвинение во взяточничестве. В четверг украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, на минувшей неделе национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. В воскресенье Чернышов на фоне слухов о его бегстве за границу заявил, что вернулся домой из командировки и в понедельник возвращается к работе в кабмине. "Сообщили действующему вице-премьеру, министру Украины, который ранее занимал должность министра развития общин и территорий Украины, о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Он стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ. Ведомство имени вице-премьера не называет, однако, согласно данным издания "Страна.ua", речь идет об Алексее Чернышове. По данным следствия, один из застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под возведение жилого комплекса. Для этого обратился к Чернышову, который совместно с госсекретарем, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. По ним застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 миллиард гривен (23,9 миллиона долларов). За успешную реализацию сделки застройщик "наградил" министра и определенных им лиц большой скидкой на квартиры в уже возведенных жилых комплексах. Министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на более 14,5 миллиона гривен (346,6 тысячи долларов) Как пишет НАБУ, сейчас решается вопрос об избрании вице-премьеру меры пресечения.
https://ria.ru/20250619/deputat-2023846915.html
https://ria.ru/20250620/chernyshov-2024184052.html
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в мире, жилье, украина, австрия, киев, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), страна.ua
В мире, Жилье, Украина, Австрия, Киев, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Страна.ua
На Украине вице-премьеру, сбежавшему из страны, предъявили обвинение

На Украине вице-премьеру Чернышову предъявили обвинение во взяточничестве

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник, что предъявило вице-премьеру, министру национального единства страны Алексею Чернышову обвинение во взяточничестве.
В четверг украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, на минувшей неделе национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. В воскресенье Чернышов на фоне слухов о его бегстве за границу заявил, что вернулся домой из командировки и в понедельник возвращается к работе в кабмине.
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19 июня, 11:44
"Сообщили действующему вице-премьеру, министру Украины, который ранее занимал должность министра развития общин и территорий Украины, о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Он стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ.
Ведомство имени вице-премьера не называет, однако, согласно данным издания "Страна.ua", речь идет об Алексее Чернышове.
По данным следствия, один из застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под возведение жилого комплекса. Для этого обратился к Чернышову, который совместно с госсекретарем, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому госпредприятию. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. По ним застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 миллиард гривен (23,9 миллиона долларов). За успешную реализацию сделки застройщик "наградил" министра и определенных им лиц большой скидкой на квартиры в уже возведенных жилых комплексах. Министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на более 14,5 миллиона гривен (346,6 тысячи долларов)
Как пишет НАБУ, сейчас решается вопрос об избрании вице-премьеру меры пресечения.
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