https://ria.ru/20250623/ukraina-2024863531.html

Глава МИД Мали обвинил Украину в поддержке терроризма в Сахеле

Глава МИД Мали обвинил Украину в поддержке терроризма в Сахеле - РИА Новости, 23.06.2025

Глава МИД Мали обвинил Украину в поддержке терроризма в Сахеле

Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп вновь заявил о поддержке Украиной терроризма в Сахельском регионе, осудив действия киевского режима. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:33:00+03:00

2025-06-23T15:33:00+03:00

2025-06-23T15:33:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп вновь заявил о поддержке Украиной терроризма в Сахельском регионе, осудив действия киевского режима. Ранее в июне министр в эфире подкаста AFO Média обратил внимание на то, что Украина открыто заявляла о своем участии в спонсировании террористов в Сахеле. Его нигерский коллега Бакари Яу Сангаре также заметил, что Киев публично брал на себя ответственность за поддержку терроризма. "Я не могу обойти молчанием попытки дестабилизации нашей страны со стороны государств - спонсоров терроризма в Сахеле наподобие Украины, которая открыто брала за это ответственность", - говорится в тексте заявления министра, которое зачитал по случаю 51-й сессии совета глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) генсек малийского МИД Сейду Кулибали. В обращении, текст которого размещен в соцсетях малийского внешнеполитического ведомства, министр также призвал ОИС присоединиться к позиции Мали по этому вопросу. Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Прокурор в Мали, специализирующийся на борьбе с терроризмом, после заявлений украинских чиновников начал расследование возможного содействия терроризму. Отмечалось, что расследование начинается после заявления властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, в котором были упомянуты высказывания представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова. Юсов, комментируя украинским СМИ налет боевиков в Мали на колонну группы "Вагнер", заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только". В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.

https://ria.ru/20250623/zelenskiy-2024862157.html

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