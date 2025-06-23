https://ria.ru/20250623/ukraina-2024841662.html

ЕС выделил Украине 25 миллиардов евро, но она требует еще, заявил Сийярто

ЕС выделил Украине 25 миллиардов евро, но она требует еще, заявил Сийярто - РИА Новости, 23.06.2025

ЕС выделил Украине 25 миллиардов евро, но она требует еще, заявил Сийярто

Евросоюз в 2025 году уже выделил Украине почти 25 миллиардов евро, но она требует еще больше, Венгрия не намерена отправлять Киеву свои деньги, заявил... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:24:00+03:00

2025-06-23T14:24:00+03:00

2025-06-23T14:24:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 23 июн - РИА Новости. Евросоюз в 2025 году уже выделил Украине почти 25 миллиардов евро, но она требует еще больше, Венгрия не намерена отправлять Киеву свои деньги, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Только в этом году Евросоюз выделил на поддержку Украины 10 тысяч миллиардов форинтов (около 24,8 миллиардов евро - ред.) в поддержку. И сегодня было сказано, что этого недостаточно, нужно гораздо больше", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Трансляцию выступления вел телеканал М1. Министр сообщил, что присутствовавший на заседании глава украинского МИД Андрей Сибига "потребовал от Евросоюза запретить закупку нефти у России, дать Украине больше денег, отправить на Украину больше дальнобойного тяжелого вооружения", но Венгрия "всему сопротивлялась". "Мы ясно дали понять, что не допустим отправки венгерских денег на Украину. Мы не готовы вносить вклад в какую-либо новую финансовую поддержку, какие-либо новые поставки оружия, какие-либо новые военные операции", - подчеркнул Сийярто. По его словам, на заседании также прозвучало, что Киев до сих пор не получил от ЕС обещанные два миллиона боеприпасов.

https://ria.ru/20250623/kiev-2024826217.html

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в мире, украина, венгрия, киев, петер сийярто, андрей сибига, евросоюз