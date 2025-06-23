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ЕС выделил Украине 25 миллиардов евро, но она требует еще, заявил Сийярто - РИА Новости, 23.06.2025
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14:24 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024841662.html
ЕС выделил Украине 25 миллиардов евро, но она требует еще, заявил Сийярто
ЕС выделил Украине 25 миллиардов евро, но она требует еще, заявил Сийярто - РИА Новости, 23.06.2025
ЕС выделил Украине 25 миллиардов евро, но она требует еще, заявил Сийярто
Евросоюз в 2025 году уже выделил Украине почти 25 миллиардов евро, но она требует еще больше, Венгрия не намерена отправлять Киеву свои деньги, заявил... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:24:00+03:00
2025-06-23T14:24:00+03:00
в мире
украина
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петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 23 июн - РИА Новости. Евросоюз в 2025 году уже выделил Украине почти 25 миллиардов евро, но она требует еще больше, Венгрия не намерена отправлять Киеву свои деньги, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Только в этом году Евросоюз выделил на поддержку Украины 10 тысяч миллиардов форинтов (около 24,8 миллиардов евро - ред.) в поддержку. И сегодня было сказано, что этого недостаточно, нужно гораздо больше", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Трансляцию выступления вел телеканал М1. Министр сообщил, что присутствовавший на заседании глава украинского МИД Андрей Сибига "потребовал от Евросоюза запретить закупку нефти у России, дать Украине больше денег, отправить на Украину больше дальнобойного тяжелого вооружения", но Венгрия "всему сопротивлялась". "Мы ясно дали понять, что не допустим отправки венгерских денег на Украину. Мы не готовы вносить вклад в какую-либо новую финансовую поддержку, какие-либо новые поставки оружия, какие-либо новые военные операции", - подчеркнул Сийярто. По его словам, на заседании также прозвучало, что Киев до сих пор не получил от ЕС обещанные два миллиона боеприпасов.
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в мире, украина, венгрия, киев, петер сийярто, андрей сибига, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Андрей Сибига, Евросоюз
ЕС выделил Украине 25 миллиардов евро, но она требует еще, заявил Сийярто

Сийярто: ЕС выделил Украине 25 млрд евро в 2025 году, но она требует больше

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 июн - РИА Новости. Евросоюз в 2025 году уже выделил Украине почти 25 миллиардов евро, но она требует еще больше, Венгрия не намерена отправлять Киеву свои деньги, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Только в этом году Евросоюз выделил на поддержку Украины 10 тысяч миллиардов форинтов (около 24,8 миллиардов евро - ред.) в поддержку. И сегодня было сказано, что этого недостаточно, нужно гораздо больше", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Трансляцию выступления вел телеканал М1.
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Министр сообщил, что присутствовавший на заседании глава украинского МИД Андрей Сибига "потребовал от Евросоюза запретить закупку нефти у России, дать Украине больше денег, отправить на Украину больше дальнобойного тяжелого вооружения", но Венгрия "всему сопротивлялась".
"Мы ясно дали понять, что не допустим отправки венгерских денег на Украину. Мы не готовы вносить вклад в какую-либо новую финансовую поддержку, какие-либо новые поставки оружия, какие-либо новые военные операции", - подчеркнул Сийярто.
По его словам, на заседании также прозвучало, что Киев до сих пор не получил от ЕС обещанные два миллиона боеприпасов.
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В миреУкраинаВенгрияКиевПетер СийяртоАндрей СибигаЕвросоюз
 
 
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