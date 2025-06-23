https://ria.ru/20250623/ukraina-2024838057.html

Bloomberg: Ближний Восток может затмить Украину на саммите НАТО

Bloomberg: Ближний Восток может затмить Украину на саммите НАТО - РИА Новости, 23.06.2025

Bloomberg: Ближний Восток может затмить Украину на саммите НАТО

Украина и Владимир Зеленский могут не получить желаемого внимания на саммите НАТО на этой неделе из-за того, что фокус США и Европы направлен на ситуацию на... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:09:00+03:00

2025-06-23T14:09:00+03:00

2025-06-23T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украина и Владимир Зеленский могут не получить желаемого внимания на саммите НАТО на этой неделе из-за того, что фокус США и Европы направлен на ситуацию на Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг. Очередной саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Ранее газета Times со ссылкой на неназванного дипломата сообщала о том, что предстоящий саммит альянса будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" президента США Дональда Трампа. По данным газеты, организаторы мероприятия надеются извлечь уроки из только что прошедшего саммита G7, который американский президент преждевременно покинул. Отмечалось, что их силы также будут направлены на то, чтобы избежать перепалок, в том числе с Владимиром Зеленским. "Кризис на Ближнем Востоке поглощает политическую энергию в США и Европе на фоне того, как Украина хочет, чтобы ее союзники сфокусировались на усилении давления против РФ... (Для - ред.) Зеленского плохие новости на саммите на этой неделе в Гааге. Он уже испытывал трудности с вниманием главы НАТО Марка Рютте", - говорится в сообщении агентства. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

https://ria.ru/20250618/wsj-2023475055.html

https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023547476.html

https://ria.ru/20250615/ukraina-2022966400.html

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в мире, сша, иран, украина, владимир зеленский, дональд трамп, марк рютте, нато, оон, g7, война израиля и ирана: последние новости о конфликте