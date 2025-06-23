https://ria.ru/20250623/ukraina-2024738597.html

Азаров прокомментировал ситуацию на Украине

Азаров прокомментировал ситуацию на Украине - РИА Новости, 23.06.2025

Азаров прокомментировал ситуацию на Украине

Весь комплекс противоречий по Украине можно разрешить только прямыми переговорами России и США, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T07:23:00+03:00

2025-06-23T07:23:00+03:00

2025-06-23T07:23:00+03:00

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николай азаров (политик)

дональд трамп

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Весь комплекс противоречий по Украине можно разрешить только прямыми переговорами России и США, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Если (президент США) Трамп заинтересован, скажем, все-таки в восстановлении надежного мира, то он же не может не понимать, что сохранение этого (киевского) режима будет означать не мир, а продолжение войны. Здесь, на мой взгляд, в этом узловом пункте возможно нахождение путей соприкосновения между российской стороной и американской стороной. Потому что и российская сторона прекрасно понимает, что сохранение этого режима означает продолжение войны", - заявил Азаров. По его оценке, Дональд Трамп прекрасно понимает это, даже если кто-то из его окружения или из других западных лидеров пытается его переубедить. "Он все-таки реалист, на мой взгляд, практик. Видит, как события развиваются. Поэтому вся эта ситуация, на мой взгляд, этот сгусток противоречий, конечно, должен разрешаться прежде всего в результате, так сказать, переговоров двух крупных игроков, на мой взгляд. Я об этом много раз говорил. Это Соединенные Штаты, Российская Федерация", - заявил Азаров. При этом есть различные обстоятельства, как способствующие, так и препятствующие таким переговорам, признал он.

https://ria.ru/20250622/zakharova-2024576417.html

https://ria.ru/20250621/medinskij-2024540001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, николай азаров (политик), дональд трамп