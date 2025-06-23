На Украине нет здравых политических сил, заявил Азаров
Экс-премьер Украины Азаров: здравых политических сил на Украине сейчас нет
Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Здравых политических сил на Украине сейчас нет, поэтому даже проведение президентских выборов не привело бы к положительным изменениям, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Что же придет ему (Зеленскому - ред.) на смену? Вот это вопрос, который меня сейчас больше всего волнует и интересует. Потому что если произойдет схема, которая обсуждается в украинских кругах, это смена с отставкой Зеленского самого по собственному желанию, передачи власти (спикеру украинского парламента Руслану - ред.) Стефанчуку, то надо заметить, что мало что изменится", - заявил Азаров РИА Новости.
По украинской конституции, в случае отставки президента главой государства временно становится спикер Верховной рады, сейчас это Руслан Стефанчук. В течение ста дней должны пройти новые выборы президента.
"Во-первых, сразу же появятся временные рамки – 100 дней. По конституции, Стефанчук не может управлять Украиной больше 100 дней, он обязан провести выборы. А выборы из кого? В том режиме, который установился в последние годы, из кого выборы-то проводить? Придут украинцы на выборы, за кого они будут голосовать? Есть хоть одна нормальная кандидатура, которая способна (управлять страной - ред.) в этих критических условиях?" - задается вопросом Азаров.
Он отметил, что, несмотря на то, что в рейтингах украинских политиков есть некоторые популярные фигуры, у них нет политических партий, на которые можно было бы потом опереться.
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"И к этой одной фигуре еще нужна какая-то политическая сила, которая бы ее поддерживала. А где эти политические силы? Уж не "Европейская ли солидарность" Петра Порошенко, которая "прекрасно" себя зарекомендовала, в кавычках, конечно, за пять лет его правления. И это, конечно, не "Батьковщина", которая болтается уже много лет в так называемой оппозиции и уже, по-моему, на ней пробы ставить негде. То есть нет ни политических сил и нет политических лидеров. Так, возникает вопрос, что же это за выборы?" - отметил Азаров.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.