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Британский экс-дипломат назвал атаки Украины на Россию безумием - РИА Новости, 23.06.2025
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04:58 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024731072.html
Британский экс-дипломат назвал атаки Украины на Россию безумием
Британский экс-дипломат назвал атаки Украины на Россию безумием - РИА Новости, 23.06.2025
Британский экс-дипломат назвал атаки Украины на Россию безумием
Атаки Украины на территорию России с применением западного вооружения являются безрассудной эскалацией, не имеющей смысла с военной точки зрения, заявил в... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T04:58:00+03:00
2025-06-23T04:58:00+03:00
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великобритания
крейг мюррей
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Атаки Украины на территорию России с применением западного вооружения являются безрассудной эскалацией, не имеющей смысла с военной точки зрения, заявил в интервью РИА Новости бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей. "Для примера можно привести атаки Украины с использованием поставленных Западом ракет по стратегическим бомбардировщикам и системам ПВО России. Это - безумие", - сказал дипломат. По его словам, трудно поверить, что такие действия предпринимаются всерьёз, особенно учитывая, что их проводят в рамках наземной войны на Украине, которую, как выразился Мюррей, Киев "не может выиграть". Он отметил, что данные удары не оказывают реального влияния на обстановку на фронте и являются "ничем не оправданной провокацией". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024644810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, великобритания, крейг мюррей, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Крейг Мюррей, Сергей Лавров, НАТО
Британский экс-дипломат назвал атаки Украины на Россию безумием

Мюррей назвал удары Украины по России западным оружием безрассудной эскалацией

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на бронетранспортере в районе Киева
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Атаки Украины на территорию России с применением западного вооружения являются безрассудной эскалацией, не имеющей смысла с военной точки зрения, заявил в интервью РИА Новости бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.
"Для примера можно привести атаки Украины с использованием поставленных Западом ракет по стратегическим бомбардировщикам и системам ПВО России. Это - безумие", - сказал дипломат.
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По его словам, трудно поверить, что такие действия предпринимаются всерьёз, особенно учитывая, что их проводят в рамках наземной войны на Украине, которую, как выразился Мюррей, Киев "не может выиграть". Он отметил, что данные удары не оказывают реального влияния на обстановку на фронте и являются "ничем не оправданной провокацией".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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В миреУкраинаРоссияВеликобританияКрейг МюррейСергей ЛавровНАТО
 
 
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