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"Уже умирает": в США сообщили о страшной катастрофе на Украине - РИА Новости, 23.06.2025
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03:23 23.06.2025 (обновлено: 09:14 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024727649.html
"Уже умирает": в США сообщили о страшной катастрофе на Украине
"Уже умирает": в США сообщили о страшной катастрофе на Украине - РИА Новости, 23.06.2025
"Уже умирает": в США сообщили о страшной катастрофе на Украине
Украина не сможет выдержать остановку военной помощи со стороны США, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T03:23:00+03:00
2025-06-23T09:14:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
украина
дэниел дэвис
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украина не сможет выдержать остановку военной помощи со стороны США, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Украина уже умирает, потому что даже те поставки техники США, что у них были, прекратятся полностью. Все пойдет на Ближний Восток. Они боятся, что боевые действия там затянутся на неопределенный срок, потому что в таком случае вообще все, чем располагают США, пойдет туда", — сказал он.Эксперт также отметил, что Украина уже прочувствовала непосредственные последствия конфликта на Ближнем Востоке, когда Белый дом перенаправил в более важный для себя регион системы, предназначавшиеся для Киева.Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся для ВСУ.Кроме того, как сообщала газета The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО американским военным, находящимся на Ближнем Востоке. При этом изначально их должны были передать Украине. Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что министр обороны назвал это неотложной задачей, указывалось в статье.
https://ria.ru/20250623/soskin-2024719355.html
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в мире, ближний восток, сша, украина, дэниел дэвис, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Ближний Восток, США, Украина, Дэниел Дэвис, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Удар США по ядерным объектам в Иране
"Уже умирает": в США сообщили о страшной катастрофе на Украине

Подполковник Дэвис: Украина не выдержит остановку помощи со стороны США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украина не сможет выдержать остановку военной помощи со стороны США, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Украина уже умирает, потому что даже те поставки техники США, что у них были, прекратятся полностью. Все пойдет на Ближний Восток. Они боятся, что боевые действия там затянутся на неопределенный срок, потому что в таком случае вообще все, чем располагают США, пойдет туда", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Эксперт также отметил, что Украина уже прочувствовала непосредственные последствия конфликта на Ближнем Востоке, когда Белый дом перенаправил в более важный для себя регион системы, предназначавшиеся для Киева.
Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся для ВСУ.
Кроме того, как сообщала газета The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО американским военным, находящимся на Ближнем Востоке. При этом изначально их должны были передать Украине. Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что министр обороны назвал это неотложной задачей, указывалось в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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В миреБлижний ВостокСШАУкраинаДэниел ДэвисВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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