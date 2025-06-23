https://ria.ru/20250623/ukraina-2024726127.html

СБУ объявила в розыск командира спецназа "Ахмат"

СБУ объявила в розыск командира спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 23.06.2025

СБУ объявила в розыск командира спецназа "Ахмат"

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск командира спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T02:49:00+03:00

2025-06-23T02:49:00+03:00

2025-06-23T02:49:00+03:00

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апти алаудинов

служба безопасности украины

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск командира спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, следует из данных украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости. По утверждению украинской спецслужбы, Алаудинова разыскивают с марта 2022 года, обвинение выдвинуто по статье о "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". В качестве меры пресечения указано постановление суда о "разрешении на задержание с целью привода". Также Алаудинов внесен в базу украинского сайта "Миротворец". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, ни к каким практическим последствиям это не приводило.

https://ria.ru/20250620/ukraina-2024081030.html

https://ria.ru/20240916/filimonov-1973070636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, апти алаудинов, служба безопасности украины