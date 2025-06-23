СБУ объявила в розыск командира спецназа "Ахмат"
СБУ объявила в розыск командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск командира спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, следует из данных украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости.
По утверждению украинской спецслужбы, Алаудинова разыскивают с марта 2022 года, обвинение выдвинуто по статье о "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". В качестве меры пресечения указано постановление суда о "разрешении на задержание с целью привода".
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Также Алаудинов внесен в базу украинского сайта "Миротворец".
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