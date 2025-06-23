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СБУ объявила в розыск командира спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 23.06.2025
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02:49 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024726127.html
СБУ объявила в розыск командира спецназа "Ахмат"
СБУ объявила в розыск командира спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 23.06.2025
СБУ объявила в розыск командира спецназа "Ахмат"
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск командира спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T02:49:00+03:00
2025-06-23T02:49:00+03:00
в мире
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апти алаудинов
служба безопасности украины
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск командира спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, следует из данных украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости. По утверждению украинской спецслужбы, Алаудинова разыскивают с марта 2022 года, обвинение выдвинуто по статье о "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". В качестве меры пресечения указано постановление суда о "разрешении на задержание с целью привода". Также Алаудинов внесен в базу украинского сайта "Миротворец". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, ни к каким практическим последствиям это не приводило.
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024081030.html
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в мире, россия, апти алаудинов, служба безопасности украины
В мире, Россия, Апти Алаудинов, Служба безопасности Украины
СБУ объявила в розыск командира спецназа "Ахмат"

СБУ объявила в розыск командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск командира спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, следует из данных украинских органов власти, которые обнаружило РИА Новости.
По утверждению украинской спецслужбы, Алаудинова разыскивают с марта 2022 года, обвинение выдвинуто по статье о "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". В качестве меры пресечения указано постановление суда о "разрешении на задержание с целью привода".
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
СБУ не отменила розыск Мединского
20 июня, 04:51
Также Алаудинов внесен в базу украинского сайта "Миротворец".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, ни к каким практическим последствиям это не приводило.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Украинские спецслужбы вызвали на допрос российского губернатора
16 сентября 2024, 22:05
 
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