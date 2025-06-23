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Песков назвал атаку США на Иран ударом по режиму ядерного нераспространения - РИА Новости, 23.06.2025
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16:08 23.06.2025 (обновлено: 16:20 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/udar-2024874256.html
Песков назвал атаку США на Иран ударом по режиму ядерного нераспространения
Песков назвал атаку США на Иран ударом по режиму ядерного нераспространения - РИА Новости, 23.06.2025
Песков назвал атаку США на Иран ударом по режиму ядерного нераспространения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об ударах США по объектам в Иране, заявил, что де-факто был нанесен огромный удар по режиму ядерного... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:08:00+03:00
2025-06-23T16:20:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об ударах США по объектам в Иране, заявил, что де-факто был нанесен огромный удар по режиму ядерного нераспространения."Существует режим ядерного нераспространения. И де-юре он существует. Де-факто по режиму был нанесен огромный удар этими ударами, которые прогремели на территории Ирана. Дальше это вопрос международного сообщества", - сказал Песков журналистам.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
https://ria.ru/20250623/iran-2024837148.html
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, магатэ, оон, аббас аракчи, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, МАГАТЭ, ООН, Аббас Аракчи, Удар США по ядерным объектам в Иране
Песков назвал атаку США на Иран ударом по режиму ядерного нераспространения

Песков: США де-факто нанесли удар по режиму ядерного нераспространения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об ударах США по объектам в Иране, заявил, что де-факто был нанесен огромный удар по режиму ядерного нераспространения.
"Существует режим ядерного нераспространения. И де-юре он существует. Де-факто по режиму был нанесен огромный удар этими ударами, которые прогремели на территории Ирана. Дальше это вопрос международного сообщества", - сказал Песков журналистам.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Нарышкин: США не предупреждали Россию о готовящейся атаке на Иран
Вчера, 14:02
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Конфликт Израиля и Ирана 2025: что происходит, причины и последствия
18 июня, 14:11
 
В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИранСШАРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампМАГАТЭООНАббас АракчиУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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