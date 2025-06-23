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ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 23.06.2025

ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Российские войска в ночь на понедельник нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК в Киевской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.06.2025

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские войска в ночь на понедельник нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК в Киевской области, сообщило Минобороны."Сегодня ночью <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины", — указали в ведомстве.Отмечается, что цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, за минувшую ночь в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу. В ответ на обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250621/obstanovka-2024246470.html

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