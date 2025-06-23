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ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 23.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:04 23.06.2025 (обновлено: 12:40 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/udar-2024794214.html
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 23.06.2025
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Российские войска в ночь на понедельник нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК в Киевской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:04:00+03:00
2025-06-23T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
киевская область
вооруженные силы рф
военно-морские силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские войска в ночь на понедельник нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК в Киевской области, сообщило Минобороны."Сегодня ночью &lt;...&gt; нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины", — указали в ведомстве.Отмечается, что цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, за минувшую ночь в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу. В ответ на обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250621/obstanovka-2024246470.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, вооруженные силы украины, киевская область, вооруженные силы рф, военно-морские силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Киевская область, Вооруженные силы РФ, Военно-морские силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Минобороны: ВС РФ ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские войска в ночь на понедельник нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК в Киевской области, сообщило Минобороны.
"Сегодня ночью <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины", — указали в ведомстве.
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Отмечается, что цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, за минувшую ночь в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу.
В ответ на обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныКиевская областьВооруженные силы РФВоенно-морские силы УкраиныБезопасность
 
 
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