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Российские войска нанесли удары по военным базам в Киевской области - РИА Новости, 23.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 23.06.2025 (обновлено: 11:07 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/udar-2024769304.html
Российские войска нанесли удары по военным базам в Киевской области
Российские войска нанесли удары по военным базам в Киевской области - РИА Новости, 23.06.2025
Российские войска нанесли удары по военным базам в Киевской области
Удары нанесены по самолеторемонтным предприятиям, военным базам и тренировочным лагерям ВСУ в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:38:00+03:00
2025-06-23T11:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область
киев
белая церковь (город)
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Удары нанесены по самолеторемонтным предприятиям, военным базам и тренировочным лагерям ВСУ в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Удары по самолеторемонтным предприятиям в Киеве и Гостомеле, по военным базам и тренировочным лагерям в Белой Церкви, в Бориспольском и Обуховском районах", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киевская область
киев
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киевская область, киев, белая церковь (город), сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Киев, Белая Церковь (город), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли удары по военным базам в Киевской области

ВС РФ нанесли удары по самолеторемонтным предприятиям в Киевской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Удары нанесены по самолеторемонтным предприятиям, военным базам и тренировочным лагерям ВСУ в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Удары по самолеторемонтным предприятиям в Киеве и Гостомеле, по военным базам и тренировочным лагерям в Белой Церкви, в Бориспольском и Обуховском районах", - сказал Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьКиевБелая Церковь (город)Сергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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