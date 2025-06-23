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Российские войска нанесли удары по военным базам в Киевской области
Российские войска нанесли удары по военным базам в Киевской области - РИА Новости, 23.06.2025
Российские войска нанесли удары по военным базам в Киевской области
Удары нанесены по самолеторемонтным предприятиям, военным базам и тренировочным лагерям ВСУ в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:38:00+03:00
2025-06-23T10:38:00+03:00
2025-06-23T11:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
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киев
белая церковь (город)
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Удары нанесены по самолеторемонтным предприятиям, военным базам и тренировочным лагерям ВСУ в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Удары по самолеторемонтным предприятиям в Киеве и Гостомеле, по военным базам и тренировочным лагерям в Белой Церкви, в Бориспольском и Обуховском районах", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киевская область, киев, белая церковь (город), сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Киев, Белая Церковь (город), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли удары по военным базам в Киевской области
ВС РФ нанесли удары по самолеторемонтным предприятиям в Киевской области