https://ria.ru/20250623/udar-2024769304.html

Российские войска нанесли удары по военным базам в Киевской области

Российские войска нанесли удары по военным базам в Киевской области - РИА Новости, 23.06.2025

Российские войска нанесли удары по военным базам в Киевской области

Удары нанесены по самолеторемонтным предприятиям, военным базам и тренировочным лагерям ВСУ в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:38:00+03:00

2025-06-23T10:38:00+03:00

2025-06-23T11:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

киевская область

киев

белая церковь (город)

сергей лебедев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018116464_0:395:2939:2048_1920x0_80_0_0_b2a23ac2f00cb52783da331b90b5aff4.jpg

ДОНЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Удары нанесены по самолеторемонтным предприятиям, военным базам и тренировочным лагерям ВСУ в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Удары по самолеторемонтным предприятиям в Киеве и Гостомеле, по военным базам и тренировочным лагерям в Белой Церкви, в Бориспольском и Обуховском районах", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

киев

белая церковь (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киевская область, киев, белая церковь (город), сергей лебедев, вооруженные силы украины