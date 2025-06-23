https://ria.ru/20250623/tsentr-2024795220.html

ВСУ потеряли до 490 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 490 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 23.06.2025

ВСУ потеряли до 490 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 490 военнослужащих, пять... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:07:00+03:00

2025-06-23T12:07:00+03:00

2025-06-23T12:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

димитров

красноармейск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 490 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и сводной бригады полиции "Хижак" в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новосергеевка, Муравка, Дачное, Новопавловка и Ленина Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили до 490 военнослужащих, пять бронемашин, пять пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

димитров

красноармейск

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димитров, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)