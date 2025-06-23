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Россия продолжает работу над достижением целей СВО, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 23.06.2025 (обновлено: 12:26 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/tseli-2024800206.html
Россия продолжает работу над достижением целей СВО, заявил Песков
Россия продолжает работу над достижением целей СВО, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
Россия продолжает работу над достижением целей СВО, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что достижение целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в начале СВО, является приоритетом РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:20:00+03:00
2025-06-23T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
украина
москва
владимир путин
владимир мединский
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что достижение целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в начале СВО, является приоритетом для РФ, Москва продолжает работу над этим."Мы продолжаем процесс, и, конечно же, мы сконцентрированы в первую очередь на решении наших вопросов. Тех вопросов, которые в приоритетном порядке стоят на нашей повестке дня. Это достижение целей, которые были обозначены президентом Путиным в начале специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
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россия, дмитрий песков, украина, москва, владимир путин, владимир мединский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Москва, Владимир Путин, Владимир Мединский, В мире
Россия продолжает работу над достижением целей СВО, заявил Песков

Песков: РФ продолжает работу над достижением целей СВО, обозначенных Путиным

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что достижение целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в начале СВО, является приоритетом для РФ, Москва продолжает работу над этим.
"Мы продолжаем процесс, и, конечно же, мы сконцентрированы в первую очередь на решении наших вопросов. Тех вопросов, которые в приоритетном порядке стоят на нашей повестке дня. Это достижение целей, которые были обозначены президентом Путиным в начале специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковУкраинаМоскваВладимир ПутинВладимир МединскийВ мире
 
 
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