Россия продолжает работу над достижением целей СВО, заявил Песков
Песков: РФ продолжает работу над достижением целей СВО, обозначенных Путиным
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что достижение целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в начале СВО, является приоритетом для РФ, Москва продолжает работу над этим.
"Мы продолжаем процесс, и, конечно же, мы сконцентрированы в первую очередь на решении наших вопросов. Тех вопросов, которые в приоритетном порядке стоят на нашей повестке дня. Это достижение целей, которые были обозначены президентом Путиным в начале специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
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