Трамп выступил с заявлением после атаки Ирана
© AP Photo / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Президент Дональд Трамп опубликовал заявление по ответным ударам Ирана на атаку США по ядерным объектам. Ключевые тезисы:
- Тегеран дал "очень слабый ответ" на удары Вашингтон по его ядерным объектам;
- 13 из 14 выпущенных Ираном ракет были перехвачены, еще одна не представляла угрозы, ущерб был минимален, ни один американец не пострадал;
- он поблагодарил Тегеран за предварительное предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв;
- хозяин Белого дома выразил надежду, что Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
Удары Ирана по американской базе
- Иран начал операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике.
США в ночь на воскресенье, 22 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном. В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.
- Это крупнейшая на Ближнем Востоке авиабаза США. На ней размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил (CENTCOM).
- Операция носит название "Хорошая весть о победе", Тегеран проводит ее против баз Соединенных Штатов в Катаре и Ираке.
- Иран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала.
- Катар решительно осудил удары по базе США в пригороде Дохи. Он оставил за собой право ответа на действия Ирана.
- Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
- Пентагон подтвердил, что военную базу в Катаре атаковали ракетами малой и средней дальности. Пострадавших среди американского персонала нет.
- По предварительным оценкам, они не попали по целям, утверждает CNN со ссылкой на американского чиновника.