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Трамп выступил с заявлением после атаки Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
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23:20 23.06.2025 (обновлено: 23:34 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/tramp-2024974734.html
Трамп выступил с заявлением после атаки Ирана
Трамп выступил с заявлением после атаки Ирана - РИА Новости, 23.06.2025
Трамп выступил с заявлением после атаки Ирана
Президент Дональд Трамп опубликовал заявление по ответным ударам Ирана на атаку США по ядерным объектам. Ключевые тезисы: РИА Новости, 23.06.2025
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в мире
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дональд трамп
министерство обороны сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Президент Дональд Трамп опубликовал заявление по ответным ударам Ирана на атаку США по ядерным объектам. Ключевые тезисы:Удары Ирана по американской базе
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
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Запуск ракет по военной базе США "Аль-Удейд" в Катаре
Иран показал кадры запуска ракет по военной базе США "Аль-Удейд" в Катаре.
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Ответ иранских сил на американскую агрессию. Кадры телевидения Ирана
Ответ иранских сил на американскую агрессию. Кадры телевидения Ирана
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в мире, иран, катар, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Катар, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте

Трамп выступил с заявлением после атаки Ирана

© AP Photo / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Президент Дональд Трамп опубликовал заявление по ответным ударам Ирана на атаку США по ядерным объектам. Ключевые тезисы:
  • Тегеран дал "очень слабый ответ" на удары Вашингтон по его ядерным объектам;
  • 13 из 14 выпущенных Ираном ракет были перехвачены, еще одна не представляла угрозы, ущерб был минимален, ни один американец не пострадал;
  • он поблагодарил Тегеран за предварительное предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв;
  • хозяин Белого дома выразил надежду, что Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.

Удары Ирана по американской базе

  • Иран начал операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике.

США в ночь на воскресенье, 22 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном. В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.

  • Это крупнейшая на Ближнем Востоке авиабаза США. На ней размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил (CENTCOM).
  • Операция носит название "Хорошая весть о победе", Тегеран проводит ее против баз Соединенных Штатов в Катаре и Ираке.
  • Иран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала.
  • Катар решительно осудил удары по базе США в пригороде Дохи. Он оставил за собой право ответа на действия Ирана.
  • Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
  • Пентагон подтвердил, что военную базу в Катаре атаковали ракетами малой и средней дальности. Пострадавших среди американского персонала нет.
  • По предварительным оценкам, они не попали по целям, утверждает CNN со ссылкой на американского чиновника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
Вчера, 08:00
 
В миреИранКатарСШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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