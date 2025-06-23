https://ria.ru/20250623/tramp-2024973028.html

Трамп выразил надежду, что Иран выпустил пар

Трамп выразил надежду, что Иран выпустил пар - РИА Новости, 23.06.2025

Трамп выразил надежду, что Иран выпустил пар

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T23:03:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке, а также пообещал, что побудит и Израиль стремиться к миру."Самое главное, что они выпустили пар, и, надеюсь, больше не будет ненависти. Возможно, Иран теперь сможет двигаться к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.Он отметил, что ущерб от ударов Ирана был минимален, ни один американец не пострадал. Трамп также поблагодарил Тегеран за предварительное предупреждение, позволившее избежать жертв."Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее предупредил нас, что позволило избежать человеческих жертв и пострадавших", - сказал американский лидер.При этом он поздравил мировое сообщество с тем, что "настало время для мира".

https://ria.ru/20250623/tramp-2024972593.html

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