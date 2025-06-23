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Трамп выразил надежду, что Иран выпустил пар
Трамп выразил надежду, что Иран выпустил пар - РИА Новости, 23.06.2025
Трамп выразил надежду, что Иран выпустил пар
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T23:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке, а также пообещал, что побудит и Израиль стремиться к миру."Самое главное, что они выпустили пар, и, надеюсь, больше не будет ненависти. Возможно, Иран теперь сможет двигаться к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.Он отметил, что ущерб от ударов Ирана был минимален, ни один американец не пострадал. Трамп также поблагодарил Тегеран за предварительное предупреждение, позволившее избежать жертв."Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее предупредил нас, что позволило избежать человеческих жертв и пострадавших", - сказал американский лидер.При этом он поздравил мировое сообщество с тем, что "настало время для мира".
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в мире, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, сша, удар ирана по американским объектам в ираке
В мире, Иран, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, США, Удар Ирана по американским объектам в Ираке
Трамп выразил надежду, что Иран выпустил пар
Трамп выразил надежду, что Иран выпустил пар, и путь к миру теперь возможен